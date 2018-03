Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de079f36-6974-42f3-8f09-6d43bceac1a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton hajnalban tragikusan fiatalon, 29 éves korában elhunyt Görgényi György, a Battai Mélytengeri Sakálok senior csapatának játékosa.","shortLead":"Szombaton hajnalban tragikusan fiatalon, 29 éves korában elhunyt Görgényi György, a Battai Mélytengeri Sakálok senior...","id":"20180304_Meghalt_egy_29_eves_szazhalombattai_vizilabdazo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de079f36-6974-42f3-8f09-6d43bceac1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d8308-c575-42e2-b7a2-a6a2601f508d","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Meghalt_egy_29_eves_szazhalombattai_vizilabdazo","timestamp":"2018. március. 04. 08:59","title":"Meghalt egy 29 éves százhalombattai vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokrata főszerkesztője, egyben a Sajtóklub állandó résztvevője Mészáros Lőrinc tévéjében védte Mészáros Lőrincet.","shortLead":"A Demokrata főszerkesztője, egyben a Sajtóklub állandó résztvevője Mészáros Lőrinc tévéjében védte Mészáros Lőrincet.","id":"20180305_Bencsik_Andras_epelmeju_ember_nem_szavaz_a_baloldalra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25316c4e-e9c0-4bee-877e-d6b9f671b991","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Bencsik_Andras_epelmeju_ember_nem_szavaz_a_baloldalra","timestamp":"2018. március. 05. 11:52","title":"Bencsik András: épelméjű ember nem szavaz a baloldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","shortLead":"Kijev már három éve nem vásárol orosz gázt.","id":"20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a45b5a-0b52-43cb-b51e-044f84c1d932","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Megkezdte_a_Gazprom_a_szerzodesbontast_Ukrajnaval","timestamp":"2018. március. 05. 16:50","title":"Megkezdte a Gazprom a szerződésbontást Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","shortLead":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","id":"20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d9161c-b303-47a6-aca0-e8a648e33d02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","timestamp":"2018. március. 05. 13:15","title":"19 milliót fizet vissza hitelkártyás ügyfeleinek az OTP – lehet, hogy ön is érintett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt Szabó Szabolcsot, Csepel-Soroksár országgyűlési képviselőjét delegálja felszólalónak.","shortLead":"A párt Szabó Szabolcsot, Csepel-Soroksár országgyűlési képviselőjét delegálja felszólalónak.","id":"20180305_Az_Egyutt_elfogadta_Karacsony_marcius_15i_meghivasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3db2b4b-a0b8-4b2a-8e4c-f0d85ac32e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Az_Egyutt_elfogadta_Karacsony_marcius_15i_meghivasat","timestamp":"2018. március. 05. 14:40","title":"Az Együtt elfogadta Karácsony március 15-i meghívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d307d9d-ecb1-433f-be71-d753dbf84af8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az utóbbi pár hónapban mélyebbre ástam magam a bántalmazások és traumák világába, mint egy átlag civil. Tavaly kezdtem el analitikusan orientált terápiába járni, akkor esett le, mennyi traumám van nekem is. Olyanok, amelyek létezéséről addig nem is tudtam, mert a jelenlétük teljesen természetesnek tűnt. ","shortLead":"Az utóbbi pár hónapban mélyebbre ástam magam a bántalmazások és traumák világába, mint egy átlag civil. Tavaly kezdtem...","id":"20180304_Bihari_Viktoria_a_terapian_esett_le_mennyi_traumat_cipelek_en_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d307d9d-ecb1-433f-be71-d753dbf84af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b74c3b-e6ec-418b-80a5-a162924e9269","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180304_Bihari_Viktoria_a_terapian_esett_le_mennyi_traumat_cipelek_en_is","timestamp":"2018. március. 04. 20:15","title":"Bihari Viktória: A terápián esett le, mennyi traumát cipelek én is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","shortLead":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","id":"20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ca509-c0e8-4375-93f6-f5a4a3254a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2018. március. 05. 17:00","title":"Lehet, hogy érdemes kivárni: hamarosan olcsóbb MacBook Air érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","shortLead":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","id":"20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f9f7aa-d0c4-49f7-a46b-3fd0a0b6ae6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","timestamp":"2018. március. 05. 16:14","title":"Megsarcolnák a SZÉP-kártyákon maradt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]