Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded4a60f-8e15-4203-8372-b42de81879ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új rendelet egyik célja vélhetően az egyik piaci szereplő kiszorítása, illetve további szereplők belépésének a megnehezítése.","shortLead":"Az új rendelet egyik célja vélhetően az egyik piaci szereplő kiszorítása, illetve további szereplők belépésének...","id":"20180304_Szigoritjak_a_Szechenyi_Piheno_Kartya_kibocsatasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded4a60f-8e15-4203-8372-b42de81879ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c7ae09-ff16-4132-844b-8b618a9a92e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Szigoritjak_a_Szechenyi_Piheno_Kartya_kibocsatasat","timestamp":"2018. március. 04. 15:22","title":"Szigorítják a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b64e15a-b2aa-4ed7-8a5d-1d9d131170da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán országos rendőrfőkapitány közlése szerint elfogták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen kedden elkövetett támadás gyanúsítottjait.","shortLead":"Az ukrán országos rendőrfőkapitány közlése szerint elfogták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári...","id":"20180304_Elfogtak_a_karpataljai_magyarok_szekhazanak_tamadoit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b64e15a-b2aa-4ed7-8a5d-1d9d131170da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f656d7-d2c8-4896-aa2a-4ed65534bf44","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Elfogtak_a_karpataljai_magyarok_szekhazanak_tamadoit","timestamp":"2018. március. 04. 18:33","title":"Elfogták a kárpátaljai magyarok székházának támadóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oktatáspolitikájukról kérdezik a szegedi tanárok a térség országgyűlési képviselőjelöltjeiket, a fideszesek nem lesznek ott.","shortLead":"Oktatáspolitikájukról kérdezik a szegedi tanárok a térség országgyűlési képviselőjelöltjeiket, a fideszesek nem lesznek...","id":"20180304_Oktataspolitikai_forum_a_Fidesz_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fd376a-61dd-4f1c-b54c-786964cb62ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Oktataspolitikai_forum_a_Fidesz_nelkul","timestamp":"2018. március. 04. 11:58","title":"Oktatáspolitikai fórum, a Fidesz nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez napi 6 átlagban, de a jelentés tegnapi.","shortLead":"Ez napi 6 átlagban, de a jelentés tegnapi.","id":"20180305_WP_eddig_2436szor_hazudott_Trump","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866864c2-9c2e-48d2-ad2c-13445fe9d10d","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_WP_eddig_2436szor_hazudott_Trump","timestamp":"2018. március. 05. 17:41","title":"WP: eddig 2436-szor hazudott Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója volt a szombati vendég az M1 Itthon vagy! című műsorában, először beszélt részletesen arról, hogy kik és milyen formában fognak majd hozzá a magyar turisztika nagy reformjához.","shortLead":"Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója volt a szombati vendég az M1 Itthon vagy! című műsorában...","id":"20180304_Orban_Rahel_is_Magyarorszag_uj_imazsan_dolgozik_de_nincs_ott_a_megbeszeleseken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e27d65-2cae-4d02-87cc-fa9a2eac5402","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Orban_Rahel_is_Magyarorszag_uj_imazsan_dolgozik_de_nincs_ott_a_megbeszeleseken","timestamp":"2018. március. 04. 16:01","title":"Orbán Ráhel is Magyarország új imázsán dolgozik, de nincs ott a megbeszéléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8372c1-0ca5-4438-a8a0-fb36dcbf57bd","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Néhány hónap leforgása alatt száznál is több magáncégbe szállt be az 56 milliárd forinttal kistafírozott állami tőkealap-kezelő, anélkül hogy a befektetési döntések menetét meg lehetne ismerni.","shortLead":"Néhány hónap leforgása alatt száznál is több magáncégbe szállt be az 56 milliárd forinttal kistafírozott állami...","id":"201805__garazscegek__innovacio_kozpenzbol__darazsfeszek__kezratetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b8372c1-0ca5-4438-a8a0-fb36dcbf57bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbde1ed-029d-4543-be4e-1ed8f8278ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201805__garazscegek__innovacio_kozpenzbol__darazsfeszek__kezratetel","timestamp":"2018. március. 04. 08:30","title":"Titkolózva szórtak ki milliárdokat garázscégeknek állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rekordköltségvetés a hadseregnek, reformcsapatok a gazdaság frontján és néhány személycsere – ülésezik a parlament Pekingben.","shortLead":"Rekordköltségvetés a hadseregnek, reformcsapatok a gazdaság frontján és néhány személycsere – ülésezik a parlament...","id":"20180305_Kinai_parlament_Tovabb_a_kommunista_iranyitasu_kapitalizmus_epitesenek_utjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831697da-5943-44b0-8cc0-f1d7426bfb27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Kinai_parlament_Tovabb_a_kommunista_iranyitasu_kapitalizmus_epitesenek_utjan","timestamp":"2018. március. 05. 10:43","title":"Kínai parlament: Tovább a kommunista irányítású kapitalizmus építésének útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d29f51d-31c6-4010-9be1-228ed5ac049d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os a VW-konszern legsportosabb márkájától, a Porschétól kapja a legerősebb technikát. ","shortLead":"Az A6-os a VW-konszern legsportosabb márkájától, a Porschétól kapja a legerősebb technikát. ","id":"20180305_680_loeros_csaladi_sportkocsikent_tamad_az_uj_audi_rs6","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d29f51d-31c6-4010-9be1-228ed5ac049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec28abb-b2e1-49a9-bdd7-ebba3e5873d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_680_loeros_csaladi_sportkocsikent_tamad_az_uj_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 05. 13:26","title":"Zöld rendszám és 680 lóerő: hibrid családi sportkocsiként támad az új Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]