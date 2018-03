Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","shortLead":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","id":"20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dce3f8-bafa-4a24-92fa-7116f5b8d0d7","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","timestamp":"2018. március. 10. 14:07","title":"Megszületett Messi harmadik gyermeke – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek a részmunkaidő sajátos szabályai? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek...","id":"20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4dc5b7-2307-4f5f-86cf-6c0027ff78cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","timestamp":"2018. március. 09. 15:05","title":"Egy részmunkaidős dolgozóval sem lehet mindent megcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Arról is megállapodtak, hogy a fűtést a közös költségben fizetők hogyan kaphatnak támogatást.","shortLead":"Arról is megállapodtak, hogy a fűtést a közös költségben fizetők hogyan kaphatnak támogatást.","id":"20180310_Megvan_mikor_irjak_jova_a_tavhovel_futoknek_a_12_ezer_forintot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd305683-d77f-4244-a5e4-07e6caf0fde7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Megvan_mikor_irjak_jova_a_tavhovel_futoknek_a_12_ezer_forintot","timestamp":"2018. március. 10. 12:27","title":"Megvan, mikor írják jóvá a távhővel fűtőknek a 12 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e53c538-8ec7-4812-8e20-8c64839e8f63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Billy és Akasha Kaderli 27 éve döntött úgy, hogy pénzzé teszi mindenét, és nyugdíjba vonul. A gyermektelen amerikai házaspár azóta járja a világot. Hogyan csinálták?","shortLead":"Billy és Akasha Kaderli 27 éve döntött úgy, hogy pénzzé teszi mindenét, és nyugdíjba vonul. A gyermektelen amerikai...","id":"20180310_38_evesen_nyugdijba_mentek_pedig_nem_voltak_kogazdagok_most_gondtalanul_elnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e53c538-8ec7-4812-8e20-8c64839e8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e61fa6-ee14-4f42-a2fa-f0f152785098","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_38_evesen_nyugdijba_mentek_pedig_nem_voltak_kogazdagok_most_gondtalanul_elnek","timestamp":"2018. március. 10. 11:00","title":"38 évesen nyugdíjba mentek, pedig nem voltak kőgazdagok, most gondtalanul élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elég volt egy jól irányzott pofon ahhoz, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki eddig ki-kikacsingatott az egyenfideszesek közül, beálljon a sorba. És rögtön a menet élére verekedte magát. Nem is engedne neki kevesebbet határtalan ambíciója. Kérdés, milyen perspektívája maradt Lázárnak az osztrák fővárosnál kicsit közelebb? A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Elég volt egy jól irányzott pofon ahhoz, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki eddig ki-kikacsingatott...","id":"20180310_Lazarnak_Nemeth_Szilardda_kell_vedlenie_ha_tul_akar_elni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=320a56e7-9704-453b-99b6-8433d54dac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9364516b-1ece-4792-93a7-a7600308bf26","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Lazarnak_Nemeth_Szilardda_kell_vedlenie_ha_tul_akar_elni","timestamp":"2018. március. 10. 14:00","title":"Lázár Jánosnak Németh Szilárddá kell vedlenie, ha túl akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","shortLead":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","id":"20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72db6d81-a32f-4d26-8aa4-efe3ec0b789a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","timestamp":"2018. március. 09. 22:12","title":"Nem javított a magyar adósbesoroláson a Fitch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4d7906-2a01-43b1-ac92-3c89a2deee59","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Van úgy, hogy futballt kell nézni. Nem pártutasításra, nem talpnyalásból, nem azért, mert a párunk, gyerekünk ezt akarja, lefoglalja a tévét, elcipel meccsre, vagy egyszerűen nincs más nézhető, hanem önmagunk miatt. Ha nem rajongásból, akkor a „különleges” iránti tiszteletből.","shortLead":"Van úgy, hogy futballt kell nézni. Nem pártutasításra, nem talpnyalásból, nem azért, mert a párunk, gyerekünk ezt...","id":"20180310_Nagyok_tisztelete_avagy_tudjuk_mit_kell_tennie_ma_delutan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad4d7906-2a01-43b1-ac92-3c89a2deee59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411adf4-8147-4da2-8c34-2f0dec893ef4","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Nagyok_tisztelete_avagy_tudjuk_mit_kell_tennie_ma_delutan","timestamp":"2018. március. 10. 11:42","title":"Nagyok tisztelete, avagy tudjuk, mit kell tennie ma délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e115ee-663f-4e7f-b158-894278544228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180309_Atneveztek_Orban_utcajat_Cinegebol_Szarka_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e115ee-663f-4e7f-b158-894278544228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c061c1-a144-4f6a-b2c9-dc1646ceac19","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Atneveztek_Orban_utcajat_Cinegebol_Szarka_lett","timestamp":"2018. március. 09. 12:40","title":"Átnevezték Orbán utcáját: Cinegéből Szarka lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]