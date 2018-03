Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét hírei.","shortLead":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét...","id":"20180311_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87740638-2afa-4337-b224-9760a51f2097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 11. 14:21","title":"Tolatóradar: Így néz ki a több 10 milliárdból felújított vasútvonal megállója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A City Brain nevű platformnak hála a felére csökkent a mentőautók bevetési ideje a kelet-kínai Hangcsouban. És ez csak az egyik előnye az új forgalomirányító rendszernek. ","shortLead":"A City Brain nevű platformnak hála a felére csökkent a mentőautók bevetési ideje a kelet-kínai Hangcsouban. És ez csak...","id":"20180310_Mesterseges_intelligencia_iranyitja_a_kozlekedest_egy_kinai_nagyvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b5c8e8-16bb-4d6f-a9d5-76bba1c4de12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180310_Mesterseges_intelligencia_iranyitja_a_kozlekedest_egy_kinai_nagyvarosban","timestamp":"2018. március. 10. 13:55","title":"Mesterséges intelligencia irányítja a közlekedést egy kínai nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f866c9f-e6f4-44a9-8df4-50608d72324a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó korosodó karakteres modellje megkapta az utolsó ráncfelvarrását. Mutatjuk, milyen lett.","shortLead":"A japán gyártó korosodó karakteres modellje megkapta az utolsó ráncfelvarrását. Mutatjuk, milyen lett.","id":"20180310_bucsucsok_a_bekanak_itt_a_felfrissitett_nissan_juke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f866c9f-e6f4-44a9-8df4-50608d72324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3bea13-58f5-4793-8969-8414a50b7117","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_bucsucsok_a_bekanak_itt_a_felfrissitett_nissan_juke","timestamp":"2018. március. 10. 11:26","title":"Búcsúcsók a békának: itt a felfrissített Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy hétre dől ki Nagy László, aki a vesztes bajnoki kézilabda-meccsen sérül meg. Műteni szerencsére nem kell.\r

\r

","shortLead":"Négy hétre dől ki Nagy László, aki a vesztes bajnoki kézilabda-meccsen sérül meg. Műteni szerencsére nem kell.\r

\r

","id":"20180311_Kezet_torte_Nagy_Laszlo_a_Szeged_elleni_meccsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1617b47e-0cbd-4b64-8364-15a6f230f338","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Kezet_torte_Nagy_Laszlo_a_Szeged_elleni_meccsen","timestamp":"2018. március. 11. 08:35","title":"Kezét törte Nagy László a Szeged elleni meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492494d5-66b3-4ecc-94bd-4edcb1506721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy török bíróság feltételesen szabadlábra helyezte a Cumhuriyet napilap főszerkesztőjét és oknyomozó újságíróját.","shortLead":"Egy török bíróság feltételesen szabadlábra helyezte a Cumhuriyet napilap főszerkesztőjét és oknyomozó újságíróját.","id":"20180310_torokorszag_cumhuriyet_ujsagirok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492494d5-66b3-4ecc-94bd-4edcb1506721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c358c980-ce35-42a8-833d-f9c1ed9421cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_torokorszag_cumhuriyet_ujsagirok","timestamp":"2018. március. 10. 10:58","title":"Másfél év raboskodás után engedték ki a megvádolt török újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f23201-1813-4ccf-ad14-11c74855a939","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szovjet hadsereg elitalakulatában, a desszantosoknál szolgált a később az orosz hírszerzésnek dolgozó Szergej Szkripal. Utána pedig átállt a britekhez, és pénzért elárulta a külföldön beépített orosz ügynököket. Most – lányával együtt – kómában fekszik egy angliai kórházban, miután egy hete ismeretlen tettesek idegmérget juttattak a szervezetébe. ","shortLead":"A szovjet hadsereg elitalakulatában, a desszantosoknál szolgált a később az orosz hírszerzésnek dolgozó Szergej...","id":"20180310_A_fagyimado_kettosugynok__Szergej_Szkripal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7f23201-1813-4ccf-ad14-11c74855a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab628c6-32fa-43c1-9599-20f1b8350fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_A_fagyimado_kettosugynok__Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. március. 10. 13:06","title":"A fagyiimádó kettősügynök, Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a Márki-Zay Péter számítógépén futó kémprogramra is reagált.","shortLead":"A miniszter a Márki-Zay Péter számítógépén futó kémprogramra is reagált.","id":"20180310_Kosa_Lajos_szerint_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_kamupart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931e4098-6b26-41c6-bf8e-2394adf29a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Kosa_Lajos_szerint_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_kamupart","timestamp":"2018. március. 10. 13:17","title":"Kósa Lajos szerint a Momentum és a Párbeszéd a kamupárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács gyümölcsfőbizottságának elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, a felmért rügykárokból kiderült, a kajszi- és az őszibaracknál már most számolhatnak a gazdák termésveszteséggel.","shortLead":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar...","id":"20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079cf791-ff3d-4290-9646-9e7f11b3f6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","timestamp":"2018. március. 10. 08:13","title":"Sokat fagyott, kevesebb lesz a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]