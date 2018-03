Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évek óta működő, vicces kamuhíroldal most a miniszterelnök nőnapi akcióját dolgozta fel. ","shortLead":"Az évek óta működő, vicces kamuhíroldal most a miniszterelnök nőnapi akcióját dolgozta fel. ","id":"20180310_Hircsarda_noi_kormanytag_hijan_Orbannak_vittek_viragot_a_miniszterek_nonapon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606b3f3c-e173-4ff2-bd3e-07d36b0958bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Hircsarda_noi_kormanytag_hijan_Orbannak_vittek_viragot_a_miniszterek_nonapon","timestamp":"2018. március. 10. 11:13","title":"Hírcsárda: női kormánytag híján Orbánnak vittek virágot a miniszterek nőnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Öt és fél millió forint megtakarítása van Semjén Zsoltnak, ebből luxusszinten egyetlen svédországi vadászat jön ki. Utánakérdeztünk az áraknak, mint kiderült, szerényebb körülmények között már 3 millió forintért is ölhet állatot a vadász a sarkkörön túl.","shortLead":"Öt és fél millió forint megtakarítása van Semjén Zsoltnak, ebből luxusszinten egyetlen svédországi vadászat jön ki...","id":"20180309_Semjen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1539c3d-edbc-41de-a126-fede95720e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Semjen","timestamp":"2018. március. 09. 17:20","title":"Semjén Zsolt egyetlen svéd vadászattal elégetheti egész megtakarítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbed29e-4fa6-4d53-a886-6b05b56845aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már alig várjuk, hogy láthassuk az epizódokat!","shortLead":"Már alig várjuk, hogy láthassuk az epizódokat!","id":"20180309_Itt_forgott_a_Homeland_Claire_Danes_pedig_korbefotozta_Budapestet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bbed29e-4fa6-4d53-a886-6b05b56845aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79adb961-2002-4439-ab20-f17af3eff506","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Itt_forgott_a_Homeland_Claire_Danes_pedig_korbefotozta_Budapestet","timestamp":"2018. március. 09. 15:20","title":"Itt forgott a Homeland, Claire Danes pedig körbefotózta Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét hírei.","shortLead":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét...","id":"20180311_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87740638-2afa-4337-b224-9760a51f2097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 11. 14:21","title":"Tolatóradar: Így néz ki a több 10 milliárdból felújított vasútvonal megállója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött elsősorban az áll, hogy komolyan veszik a tömegsportot, s nem kihasználatlan stadionokba öntik a pénzt.","shortLead":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött...","id":"201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746fc2-2a4d-4923-a935-92615b49278a","keywords":null,"link":"/vilag/201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","timestamp":"2018. március. 11. 08:00","title":"Megfejtettük a norvégok szuper téli olimpiai szereplésének titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rezsit csökkent és Erzsébet-utalványt osztogat a kormány; Matolcsy György szerint 2050-re tartunk majd ott, ahol az osztrákok; visszahozták Budapestre a magyar aranytartalékot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rezsit csökkent és Erzsébet-utalványt osztogat a kormány; Matolcsy György szerint 2050-re tartunk majd ott, ahol...","id":"20180311_Es_akkor_Matolcsy_nem_szolt_Lazarnak_hogy_2050re_utolerjuk_Ausztriat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e11fb-b979-462b-84c5-9914d51d0c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_Es_akkor_Matolcsy_nem_szolt_Lazarnak_hogy_2050re_utolerjuk_Ausztriat","timestamp":"2018. március. 11. 07:00","title":"És akkor Matolcsy nem szólt Lázárnak, hogy 2050-re utolérjük Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a0d13-54ec-434b-89c2-f3399055fff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Naplás-tó már olvadó jege pénteken szakadt be egy kutyus alatt, a mentéshez a búvárszolgálatot hívták segítségül.","shortLead":"A Naplás-tó már olvadó jege pénteken szakadt be egy kutyus alatt, a mentéshez a búvárszolgálatot hívták segítségül.","id":"20180309_Tuzoltok_mentettek_ki_a_fagyos_vizbe_esett_kutyat__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a0d13-54ec-434b-89c2-f3399055fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77717b58-86bf-4deb-ae26-0f047bb689be","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Tuzoltok_mentettek_ki_a_fagyos_vizbe_esett_kutyat__video","timestamp":"2018. március. 09. 14:34","title":"Tűzoltók mentették ki a fagyos vízbe esett kutyát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit valószínűleg a fogvatartott bántalmazta. ","shortLead":"A férfit valószínűleg a fogvatartott bántalmazta. ","id":"20180309_Sulyos_seruleseket_szenvedett_egy_ferfi_a_budapesti_borton_furdojeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d0554-311a-4339-9c2f-83301a4759f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Sulyos_seruleseket_szenvedett_egy_ferfi_a_budapesti_borton_furdojeben","timestamp":"2018. március. 09. 20:03","title":"Súlyos sérüléseket szenvedett egy férfi a budapesti börtön fürdőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]