A Liverpool egykori sztárjának állásába kerülhet a balhé, a Sky Sports hétfői Monday Night Football című műsorában biztosan nem lesz ott. A csatornánál azt közölték, hogy nagyon komolyan veszik a történteket, az esetet kivizsgálják, ezért függesztették fel Carraghert.

Az egykori focista – az angol válogatott egykori védője – a Manchester United és a Liverpool szombati, 2-1-es manchesteri győzelemmel végződött találkozója után autózott az egyik brit sztrádán, amikor egy, a 14 éves lányával utazó, MU-drukker férfi felismerte. Rádudált, és miközben az egész esetet videózta a telefonjával, átkiabált neki: "Nem volt szerencséd, Jamie srác, 2-1!"

Carragher erre kihajolt az ablakon, valamit mondott a férfinak, majd nemes egyszerűséggel – és labdarúgó múltja minden rutinjával – átköpött a United-szurkoló autójába. A férfi anyósülésen utazó 14 éves lányát találta el.

A szakkommentátor hétfőn a Sky New csatornán kért elnézést a férfitól és a lánytól. Arra hivatkozott, hogy elborult az agya a hecceléstől, és többször elmondta, tudja, hogy nem lett volna szabad ilyesmit tennie. Arról is beszélt, hogy felhívta a családot, a gyerekkel is beszélt, tőle külön is bocsánatot kért.