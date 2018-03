Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt támogató ívei.","shortLead":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt...","id":"20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a276bae-c976-4573-bd88-c0be5ab58eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","timestamp":"2018. március. 12. 16:07","title":"A Fidesz még mindig gyűjti az aláírásokat, pedig a határidő már rég lejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 3 milliárd dollár tűnt el, a pénzt főleg luxustermékek, drága festmények vásárlásával, valamint a Martin Scorsese rendezte film finanszírozásával lopták ki az amerikai ügyészek szerint.","shortLead":"Több mint 3 milliárd dollár tűnt el, a pénzt főleg luxustermékek, drága festmények vásárlásával, valamint a Martin...","id":"20180310_Sikkasztott_kozpenzbol_forgattak_le_a_Wall_Street_farkasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065a0a55-3887-46fb-9ef3-92260d558362","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Sikkasztott_kozpenzbol_forgattak_le_a_Wall_Street_farkasat","timestamp":"2018. március. 10. 17:45","title":"Sikkasztott közpénzből forgatták le a Wall Street farkasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát bennük.","shortLead":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát...","id":"20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e1649b-3959-48d5-9041-0e42a439168c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nem kell félni a dízeltől: a BMW nyugalomra int és új garanciát vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli a kommunista államban.","shortLead":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli...","id":"20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0845d06-bc9b-4878-a326-5127275fa5de","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. március. 10. 17:49","title":"Svédország felajánlotta, hogy segít összehozni Trumpot és Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb...","id":"20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8190c-cd65-4717-8503-069a897ce514","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Nem minden nő mehet nyugdíjba 40 év munka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c0c15d-9e50-4c76-9393-b7a37e114670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180311_Barlangba_invital_Nemeth_Szilard","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0c15d-9e50-4c76-9393-b7a37e114670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d40e82-1318-4d52-a29c-4a8ef9458fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Barlangba_invital_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. március. 11. 16:32","title":"Kiránduljon üregekben Németh Szilárddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","shortLead":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","id":"20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ef71a9-3ad4-4d42-8821-dbd52e3b92c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","timestamp":"2018. március. 12. 10:37","title":"Megugrotta: még egy osztrák hotelt szerzett Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6984f51-dfba-4ec8-a82e-f7a36543b8c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlensége ellenére sok jelöltet állító Medete párt körül eddig is nagy volt a homály, de most kiderült: már a székhelyük és a vezetőjük sem azonos a pár nappal ezelőttivel. ","shortLead":"Az ismeretlensége ellenére sok jelöltet állító Medete párt körül eddig is nagy volt a homály, de most kiderült: már...","id":"20180311_Nyiregyhazi_panelbol_pesti_bicikligumiboltba_tette_szekhelyet_a_hvghu_altal_leleplezett_kamupart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6984f51-dfba-4ec8-a82e-f7a36543b8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c44cf-af28-4f91-ab77-f8d8cd134156","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nyiregyhazi_panelbol_pesti_bicikligumiboltba_tette_szekhelyet_a_hvghu_altal_leleplezett_kamupart","timestamp":"2018. március. 11. 18:16","title":"Nyíregyházi panelből pesti bicikligumiboltba tette székhelyét a hvg.hu által leleplezett kamupárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]