[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","id":"20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213030ab-16bc-45b7-8d59-fc86ca9438b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 12. 13:13","title":"Két kamupártot is feljelent a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","shortLead":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","id":"20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac5140b-785c-4fc5-90d6-f18a3c62660e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","timestamp":"2018. március. 12. 11:23","title":"Kigyulladt és lezuhant egy utasszállító Katmanduban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és a flash memória legjobb tulajdonságait.","shortLead":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és...","id":"20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1877939-831f-4afd-baa4-7d77d3dca80e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","timestamp":"2018. március. 13. 20:03","title":"Csinált egy ütős új SSD-t az Intel, amit felpörgetheti az ön számítógépét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64261d5-d5af-405b-b122-dea88172831f","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat netezők, mobilozók fizikailag és mentálisan is megsínylik a folyamatos reakciókényszert: egyre ingerültebbek és pihenni sem tudnak, mert már képtelenek rá.","shortLead":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat...","id":"sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64261d5-d5af-405b-b122-dea88172831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6af6d7-a28c-4acc-bc4e-ea95a1625403","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","timestamp":"2018. március. 12. 07:02","title":"Éjjel is jár az agya? Az álmatlanság a 21. század legújabb népbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a szülők elutasítják az ingyenesnek mondott, valójában kölcsöntankönyveket.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a szülők elutasítják az ingyenesnek mondott, valójában kölcsöntankönyveket.","id":"20180313_A_szulok_nem_kernek_az_ingyenes_allami_egyentankonyvekbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd77329-82af-441b-8fe7-03621a0ba886","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_szulok_nem_kernek_az_ingyenes_allami_egyentankonyvekbol","timestamp":"2018. március. 13. 10:28","title":"A szülők nem kérnek az \"ingyenes\" állami egyentankönyvekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","shortLead":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","id":"20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92534a7e-d073-46df-8407-8ac711cc1a00","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","timestamp":"2018. március. 12. 09:12","title":"Mészöly Kálmán nem szabadul a sarlatánoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","shortLead":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","id":"20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc79772-c6e7-4ec9-a4f2-5ff17dcf7c4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","timestamp":"2018. március. 13. 21:59","title":"Már látható a Legendás állatok és megfigyelésük 2. részének trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","shortLead":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","id":"20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c64f15-7647-4571-b9e1-bb21f9125190","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","timestamp":"2018. március. 12. 09:32","title":"Hatvan hangyatetemet találtak egy 11 éves kislány szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]