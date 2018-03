Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","shortLead":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","id":"20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55133a3c-98d4-4150-a089-7435f16af44f","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","timestamp":"2018. március. 13. 14:27","title":"Még mindig a halottasházban őrzik a tavaly elhunyt Charles Manson holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","shortLead":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","id":"20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e677597-7dc9-4384-8733-4b2d2def8f57","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","timestamp":"2018. március. 12. 14:59","title":"Meglepő szerepre vállalkozhat a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","shortLead":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","id":"20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6b9abd-7bbd-4ab4-b245-69dc3dadee33","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","timestamp":"2018. március. 12. 15:11","title":"Gábor Zsazsa minden kincsét elárverezi utolsó férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért, hogy a dél-angliai Salisburyban – vélhetően orosz kapcsolatokkal rendelkező merénylők – idegméreggel merényletet követtek el az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci-vb ellehetetlenítése. ","shortLead":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért...","id":"20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf168a7-9927-45f6-b688-5f41bd2cfffb","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nagy-Britannia odacsapna az idegméreg miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap leköpött egy fiatal lányt.","shortLead":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap...","id":"20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae6c3c4-a6e2-482f-af82-ee9487fff2f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","timestamp":"2018. március. 12. 16:55","title":"Rámehet a Liverpool legendájának karrierje, hogy leköpött egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés, simán nyerni fog a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés...","id":"20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93410879-2c69-45f8-a4e8-f5165f442f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Budapest belvárosa a példa arra, mit tegyen az ellenzék, ha veszteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f48429-b0a9-4940-bf65-12f476289294","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fegyverrel fenyegetőzve követelt pénzt egy fiatal férfi a vonaton, a rendőrök nem sokkal később elfogták.","shortLead":"Fegyverrel fenyegetőzve követelt pénzt egy fiatal férfi a vonaton, a rendőrök nem sokkal később elfogták.","id":"20180312_Fegyverrel_fenyegetve_raboltak_egy_vonaton_Ujszasznal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f48429-b0a9-4940-bf65-12f476289294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58071400-6c8c-48b2-89fd-512056b8b9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Fegyverrel_fenyegetve_raboltak_egy_vonaton_Ujszasznal","timestamp":"2018. március. 12. 08:14","title":"Fegyverrel fenyegetve raboltak egy vonaton Újszásznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat jelzálogot jegyeztessen a cég épületeire.","shortLead":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat...","id":"20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab595722-1cb1-4717-9d63-53d4db378700","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","timestamp":"2018. március. 12. 12:17","title":"Több száz dolgozó maradt fizetés nélkül Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]