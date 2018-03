Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért, hogy a dél-angliai Salisburyban – vélhetően orosz kapcsolatokkal rendelkező merénylők – idegméreggel merényletet követtek el az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci-vb ellehetetlenítése. ","shortLead":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért...","id":"20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf168a7-9927-45f6-b688-5f41bd2cfffb","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nagy-Britannia odacsapna az idegméreg miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt – állítja egy új tanulmány, amelyet kedden a BBC News ismertetett. ","shortLead":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt –...","id":"20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc94c57-ec58-49a6-88bf-0a0c0ec40a42","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","timestamp":"2018. március. 13. 15:16","title":"Nagy túlélők voltak a kőkorszaki emberek Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","shortLead":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","id":"20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7922c2c4-fd00-45f7-9f5d-ba6c822208a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","timestamp":"2018. március. 13. 11:10","title":"Lezsák Sándor József Attila-díjas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451023fa-0365-43bf-a6fc-b3b3533a37d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár tudományos szempontból továbbra sem bizonyított, az amerikai elnök úgy látja, egyértelmű kapcsolat fedezhető fel a durvább videójátékok és az erőszakos bűncselekmények között. Trump egy videót készíttetett a problémásnak vélt programokról.","shortLead":"Bár tudományos szempontból továbbra sem bizonyított, az amerikai elnök úgy látja, egyértelmű kapcsolat fedezhető fel...","id":"20180313_eroszakos_videojatekok_donald_trump_call_of_duty","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451023fa-0365-43bf-a6fc-b3b3533a37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bf3734-cc66-45f0-9b54-ec3c36c5c8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_eroszakos_videojatekok_donald_trump_call_of_duty","timestamp":"2018. március. 13. 12:03","title":"Itt a lista: Trump azt mondja, ezek a játékok vezetnek gyilkos ámokfutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e50051-cd08-46b7-b07d-1f75de355a9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fenyegetésre és megfélemlítésre használja Trump a protekcionizmust, de az unió megvédi magát – mondta az EU kereskedelmi biztosa.","shortLead":"Fenyegetésre és megfélemlítésre használja Trump a protekcionizmust, de az unió megvédi magát – mondta az EU...","id":"20180312_Megvedjuk_magunkat_a_zaklatoktol__uzeni_az_EUbiztos_Trumpnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e50051-cd08-46b7-b07d-1f75de355a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42767da-aec8-4eb8-b4b2-62334edfd8ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Megvedjuk_magunkat_a_zaklatoktol__uzeni_az_EUbiztos_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 12. 11:35","title":"Megvédjük magunkat a zaklatóktól – üzeni az EU-biztos Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor-filmről is beszélt.","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat idén 20 éves, ezért több meglepetést is terveznek. ","shortLead":"A sorozat idén 20 éves, ezért több meglepetést is terveznek. ","id":"20180314_Magdi_anyus_ujra_megjelenhet_a_Baratok_koztben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4db4e12-7c8e-47c8-929a-de85456e4b16","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Magdi_anyus_ujra_megjelenhet_a_Baratok_koztben","timestamp":"2018. március. 14. 07:22","title":"Magdi anyus újra megjelenhet a Barátok köztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]