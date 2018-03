Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e149708b-3ccf-45a1-acba-11930f272230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár hétfőn megkezdődtek az útjavítások az M1-esen, több olyan szakasz is van, ahol áldatlan állapotok uralkodnak: néhol akkora kátyút látni, hogy egy kocsi kereke is eltűnne benne. Ezt elégelte meg néhány autós.","shortLead":"Bár hétfőn megkezdődtek az útjavítások az M1-esen, több olyan szakasz is van, ahol áldatlan állapotok uralkodnak: néhol...","id":"20180313_Az_M1es_felujitasaert_kuzdo_csoport_alakult_tuntetnenek_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e149708b-3ccf-45a1-acba-11930f272230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d061a7e-a4cd-4f80-a96b-0e515b245dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Az_M1es_felujitasaert_kuzdo_csoport_alakult_tuntetnenek_is","timestamp":"2018. március. 13. 05:53","title":"Az M1-es felújításáért küzdő csoport alakult, tüntetnének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek az üzenetek az üzenetküldőben.","shortLead":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek...","id":"20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d408b539-df6d-4e96-8d9d-6d62275d8f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","timestamp":"2018. március. 13. 09:03","title":"Olyan funkció jön a WhatsAppba, amelyről sokan csak álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","shortLead":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","id":"20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2170f9-f886-4974-9208-bee20af97dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","timestamp":"2018. március. 13. 12:22","title":"A legcinikusabb ételcsomagolások – dobogós a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","id":"20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9635b0-4a4d-406e-9498-846175c57bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","timestamp":"2018. március. 12. 22:05","title":"Nincs gond Kósa Lajos kampányvideójával az NVB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","shortLead":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","id":"20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc79772-c6e7-4ec9-a4f2-5ff17dcf7c4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","timestamp":"2018. március. 13. 21:59","title":"Már látható a Legendás állatok és megfigyelésük 2. részének trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce3e2a4-8c9e-4088-b4c7-f75fa2fe1d6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt kivételesen láttuk jönni: Kósa Lajos legújabb kalandjáról – egy csengeri háztartásbeli mesés örökségéről, a sosem volt államkötvények \"kamu, mégis igaz\" történetéről – pár óra alatt mémek tucatjai árasztották el a Coubot, lassan elfeledtetve velünk Lázár János bécsi kiruccanását.","shortLead":"Ezt kivételesen láttuk jönni: Kósa Lajos legújabb kalandjáról – egy csengeri háztartásbeli mesés örökségéről, a sosem...","id":"20180313_Kosa_Lajos_orokseg_memek_coub","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce3e2a4-8c9e-4088-b4c7-f75fa2fe1d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dc4762-e9c3-4807-9b35-e830dccb655e","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Kosa_Lajos_orokseg_memek_coub","timestamp":"2018. március. 13. 17:58","title":"Lajcsi túltolta – nem kellett sokat várni a Kósa-mémekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","shortLead":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","id":"20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd0bb4-e7fc-4d47-8a44-5b6aa230cd14","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 14. 10:29","title":"Érdekes taktika: nem jöttek a vevők, árat emelt a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikust, Stephen Hawkingot méltatva a tudósok. Kozmológusok, fizikaprofesszorok emlékeznek meg Hawkingról. ","shortLead":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti...","id":"20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e8cfc-6a55-4d19-b344-8dc2fb265f9e","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","timestamp":"2018. március. 14. 11:31","title":"Rendre tréfával kezdte a fekete lyukakról szóló előadásait – tudósok emlékeznek meg Hawkingról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]