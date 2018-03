Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érezhető várakozás előzte meg David Attenborough legújabb természetfilm-sorozatát, melyet kereken 10 évvel a Bolygónk, a Föld című sorozat után mutatott be a BBC. A filmet négy éven keresztül 40 országban forgatták, és összesen 42 operatőr keze munkáját dicséri.","shortLead":"Érezhető várakozás előzte meg David Attenborough legújabb természetfilm-sorozatát, melyet kereken 10 évvel a Bolygónk...","id":"20180315_david_attenborough_bolygonk_a_fold_2_evad_spektrum_tv_vetitesi_idopontok_musor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d241f3-fb25-4f55-9b3a-9c5253280288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_david_attenborough_bolygonk_a_fold_2_evad_spektrum_tv_vetitesi_idopontok_musor","timestamp":"2018. március. 15. 11:03","title":"Most szombaton érdemes lesz a Spektrumra kapcsolni: jön David Attenborough várva várt sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d739a2ec-aecf-4a49-8b1d-51fecb2819a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Itt_egy_ujabb_Lazar_Janos_ihlette_bejelentkezes__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d739a2ec-aecf-4a49-8b1d-51fecb2819a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f63a1-f516-49c6-ab53-6a4abed1f77b","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Itt_egy_ujabb_Lazar_Janos_ihlette_bejelentkezes__video","timestamp":"2018. március. 14. 13:11","title":"Itt egy újabb, Lázár János ihlette bejelentkezés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és követésére alkalmas felületét a Facebook. ","shortLead":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és...","id":"20180315_facebook_watch_video_hirado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33598e5a-6c95-45e2-9069-4aa0b7eedddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_facebook_watch_video_hirado","timestamp":"2018. március. 15. 19:03","title":"Új menüpont érkezik a Facebookra: minihíradók lesznek benne, jönnek a háromperces tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hende Csabának azért kellett távoznia a honvédelmi tárca éléről, mert Orbán szerint túl lassan épült a kerítés. De nem engedték el a kezét, könnyen újrázhat. A Fidesz jelöltjéhez helyben a Jobbik lehet a legközelebb. A Közös Ország Mozgalom legújabb kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"Hende Csabának azért kellett távoznia a honvédelmi tárca éléről, mert Orbán szerint túl lassan épült a kerítés. De nem...","id":"20180314_Szinte_lehetetlen_legyozni_a_Fidesz_bukott_miniszteret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aca7315-a219-42a9-87c6-d5f313489b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abd0900-adb3-4eb2-96d4-20b74fc8d319","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Szinte_lehetetlen_legyozni_a_Fidesz_bukott_miniszteret","timestamp":"2018. március. 14. 13:00","title":"Szinte lehetetlen legyőzni a Fidesz bukott miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5fb1cf-9329-4754-b5a7-8afed4eeae7f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Harper Lee regényéből készült forgatókönyv túlságosan más lett, mint az eredeti történet.","shortLead":"A Harper Lee regényéből készült forgatókönyv túlságosan más lett, mint az eredeti történet.","id":"20180315_Pulitzerdijas_regenyt_allitottak_szinpadra_botrany_lett_belole","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5fb1cf-9329-4754-b5a7-8afed4eeae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb745270-f703-4de9-acf0-ab0c9fdee612","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Pulitzerdijas_regenyt_allitottak_szinpadra_botrany_lett_belole","timestamp":"2018. március. 15. 14:54","title":"Pulitzer-díjas regényt állítottak színpadra, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp ellenkezőleg, ők fizetnek a felhasználónak. Ingyen persze semmi nincs, így meg is kérik az árát. Az azonban a pénznél is értékesebb dolog. Úgy hívják: személyes adat. ","shortLead":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp...","id":"20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640cd55d-eff3-4e5f-945f-ec84c9d95a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","timestamp":"2018. március. 14. 09:03","title":"Van egy weboldal, ami pénzt ad, ha valaki pornót néz rajta – cserébe csupán egyetlen dolgot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű ajándékot fel kellett volna tüntetnie a vagyonnyilatkozatában.","shortLead":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű...","id":"20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a08e009-1746-4f07-81d1-e6f5f1d410e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","timestamp":"2018. március. 14. 20:21","title":"Semjén vadászetikai okokból nem mondja meg, kivel jár többmilliós vadászutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","shortLead":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","id":"20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaa2888-e327-42c2-8352-8d39715789bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","timestamp":"2018. március. 15. 12:43","title":"Itt láthatja a Békemenet indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]