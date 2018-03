Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","shortLead":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","id":"20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c834a9d-8afb-49c7-b0c6-c8ab67789883","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","timestamp":"2018. március. 14. 12:57","title":"Madonna egy balerináról rendez filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédét. A Jobbik képviselői a Batthyány-örökmécsesnél tettek esküt a Szent Korona másolatánál, a baloldali ellenzék pedig a Szabadság híd tövében ünnepelt. A kutyapárt aktivistái sem maradtak otthon, az utolsó nagy ünnepi rendezvény pedig a diákoké volt, akik az Operaháznál állítottak fel színpadot.","shortLead":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán...","id":"20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d927fae-ca5b-4ab6-b568-18fb76d44368","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","timestamp":"2018. március. 15. 20:30","title":"Békemenettől diáktüntetésig: így ünnepelt Budapest március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93b7325-4c25-4d31-8d2f-92638106d351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje a korábban már agyonhasznált várépítős hasonlattal igyekezett elmagyarázni ünnepi beszédében, milyen országot képzel el a Jobbik. ","shortLead":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje a korábban már agyonhasznált várépítős hasonlattal igyekezett elmagyarázni...","id":"20180315_vona_orban_bukni_fog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c93b7325-4c25-4d31-8d2f-92638106d351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045d991b-62b8-4bc6-aaa5-15def00b6ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_vona_orban_bukni_fog","timestamp":"2018. március. 15. 16:37","title":"Vona: Orbán bukni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","shortLead":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","id":"20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3006a4-0109-4527-ba0c-120ce59287ec","keywords":null,"link":"/sport/20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","timestamp":"2018. március. 14. 13:20","title":"Kiesett a csapata, de Mourinho azt bizonygatja, mekkora edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc330d11-3018-4ced-b693-93f77cb83faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy S9. Szét is szedték gyorsan.","shortLead":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy...","id":"20180314_samsung_galaxys9_teardown_video_ifixit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc330d11-3018-4ced-b693-93f77cb83faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d625bc7-775d-466d-a808-8e99c4921fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_samsung_galaxys9_teardown_video_ifixit","timestamp":"2018. március. 14. 20:03","title":"Videó: kiderült, mit rejt a Samsung Galaxy S9 belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és követésére alkalmas felületét a Facebook. ","shortLead":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és...","id":"20180315_facebook_watch_video_hirado","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33598e5a-6c95-45e2-9069-4aa0b7eedddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_facebook_watch_video_hirado","timestamp":"2018. március. 15. 19:03","title":"Új menüpont érkezik a Facebookra: minihíradók lesznek benne, jönnek a háromperces tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem mennek el az oroszországi focivébére, és részlegesen befagyasztják a külföldön lévő orosz állami pénzeket is. A döntés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem...","id":"20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60ca2c-35c4-463e-a1a3-00a9fe313f39","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","timestamp":"2018. március. 14. 14:39","title":"Kémügy – diplomaták, focivébé, orosz pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]