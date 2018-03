Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","shortLead":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","id":"20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd8295-6d43-4d61-bb3f-3b4c24bc87a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","timestamp":"2018. március. 14. 18:22","title":"Lesz listája a legsúlyosabb kamupártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","shortLead":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","id":"20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017cb937-5684-4854-af71-0a66474e9b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","timestamp":"2018. március. 15. 09:23","title":"Megépülhet a hatalmas parkolóház Ferihegy 2 mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És akkor mi van? Alicia Vikander lehet a bizonyítéka annak, hogy nem a testalkat teszi a hősnőt.","shortLead":"És akkor mi van? Alicia Vikander lehet a bizonyítéka annak, hogy nem a testalkat teszi a hősnőt.","id":"20180315_Tenyleg_tul_kicsi_Lara_Croft_melle","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a489a9d-597f-45d3-936b-c752dcf92981","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Tenyleg_tul_kicsi_Lara_Croft_melle","timestamp":"2018. március. 15. 13:05","title":"Tényleg túl kicsi Lara Croft melle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oda kell érnie a csokitojásnak még választás előtt.","shortLead":"Oda kell érnie a csokitojásnak még választás előtt.","id":"20180314_50_forintot_kapnak_a_postasok_minden_Erzsebetutalvanyert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83cd4bf-f52f-461b-bcd2-2754db9f2659","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_50_forintot_kapnak_a_postasok_minden_Erzsebetutalvanyert","timestamp":"2018. március. 14. 16:53","title":"50 forintot kapnak a postások minden Erzsébet-utalványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédét. A Jobbik képviselői a Batthyány-örökmécsesnél tettek esküt a Szent Korona másolatánál, a baloldali ellenzék pedig a Szabadság híd tövében ünnepelt. A kutyapárt aktivistái sem maradtak otthon, az utolsó nagy ünnepi rendezvény pedig a diákoké volt, akik az Operaháznál állítottak fel színpadot.","shortLead":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán...","id":"20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d927fae-ca5b-4ab6-b568-18fb76d44368","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","timestamp":"2018. március. 15. 20:30","title":"Békemenettől diáktüntetésig: így ünnepelt Budapest március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","shortLead":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","id":"20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe1424-c9fb-4876-b597-2a5f30d6b764","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","timestamp":"2018. március. 14. 19:27","title":"Ilyen lesz a szavazólap április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget biztosítanak hazánknak a 2014-2020-as uniós ciklusban településfejlesztésre, mint amennyit Kósa Lajosra is bízott egy csengeri nő.","shortLead":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget...","id":"20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d712ae00-72c8-4688-ae20-0a743f84584f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","timestamp":"2018. március. 16. 14:35","title":"Ezt mivel magyarázza majd Kósa? Az EU is pont 1300 milliárdot ad településfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítja, hisz, de utána és előtte is gyalázta ellenfeleit március 15-i beszédében. Ön mit gondol?","shortLead":"Állítja, hisz, de utána és előtte is gyalázta ellenfeleit március 15-i beszédében. Ön mit gondol?","id":"20180315_Kamumeter_hisze_Orban_Viktor_a_szeretet_erejeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0895e-5b64-4cde-aba0-990280c06aca","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kamumeter_hisze_Orban_Viktor_a_szeretet_erejeben","timestamp":"2018. március. 15. 15:46","title":"Kamuméter: hisz-e Orbán Viktor a szeretet erejében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]