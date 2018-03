Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","shortLead":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","id":"20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b37804-2bce-460b-aab9-57c47f7ff4ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. március. 15. 09:39","title":"Szabadon nézhető filmekkel is ünnepelheti a szabadságot a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak valószínűleg csak egy részét tudják megmenteni, és egyelőre ez sem biztos. ","shortLead":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak...","id":"20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147aed76-944e-43c8-946c-a1b335436f77","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","timestamp":"2018. március. 15. 20:34","title":"Itt a vége, bedobta a törölközőt a játékboltok királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","shortLead":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","id":"20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c2b473-62ca-4e09-9978-ace1d2d5defb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. március. 15. 15:31","title":"Ne lepődjön meg, ha a hétvégén kiintik a forgalomból a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt az alkalmazást. A Flutter nem csak az Android-iOS párost szem előtt tartva készül.","shortLead":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt...","id":"20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf060254-c266-4a0e-ba5f-4980f226a2b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","timestamp":"2018. március. 16. 09:03","title":"A Google-nél már készülhetnek az Android leváltására, íme egy újabb jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett Japánba. A malőr két nappal az után történt, hogy ugyanezen légitársaság egy gépén elpusztult az ülések fölötti csomagtartóba kényszerített kölyökkutya.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett...","id":"20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef9627-9de6-47c2-bd94-c2b115d7012d","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","timestamp":"2018. március. 15. 05:26","title":"A United Airlines rossz földrészre szállította egy család kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c05e0e-9604-4f96-a115-f8fdcd1413c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kingston új memóriakártyái jól jöhetnek azoknak, akik keveslik például a legújabb Samsung-csúcstelefon natív memóriáját.","shortLead":"A Kingston új memóriakártyái jól jöhetnek azoknak, akik keveslik például a legújabb Samsung-csúcstelefon natív...","id":"20180315_uj_kingston_sd_memoriakartya_microsd_kartyak_memoriabovites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52c05e0e-9604-4f96-a115-f8fdcd1413c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edac1a8-6767-4ab2-a681-e38c0a45ab01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_uj_kingston_sd_memoriakartya_microsd_kartyak_memoriabovites","timestamp":"2018. március. 15. 17:11","title":"A legjobbkor: új SD és microSD kártyákkal rukkolt elő a Kingston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","shortLead":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","id":"20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1b9495-b85c-453e-a8f0-6e88df294af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","timestamp":"2018. március. 16. 08:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki az egyik Pöttyös utcai metrógraffitis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható fejlődési hálózatának „Boldogság jelentése” szerint. Az élen az észak-európai államok taroltak, Magyarország a középmezőnyben.","shortLead":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható...","id":"20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702128b-1782-484b-8cfc-f9b715116a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","timestamp":"2018. március. 15. 05:48","title":"Melyik a legboldogabb ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]