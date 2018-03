Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt pedig pisztollyal kényszerítették, hogy szálljon ki az őt szállító gépkocsiból. Mindez a reggeli csúcsforgalom idején történt, egy kávézó közelében.\r

\r

","shortLead":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt...","id":"20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a40f44-12f0-47c2-a5be-190171b2ba7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","timestamp":"2018. március. 16. 16:38","title":"Negyven éve rázta meg Olaszországot Aldo Moro elrablása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","shortLead":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","id":"20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e968d0-03e7-49d5-8956-78306d656115","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","timestamp":"2018. március. 16. 13:00","title":"Hivatalos: elkezdődött a Samsung Galaxy S9 és S9+ értékesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét hátravan. Legutóbb sajtófotók szivárogtak ki róluk.","shortLead":"Lassan már nincs is olyan részlet, amit ne tudnánk az új P20-akról, holott a bemutatójukig még több mint egy hét...","id":"20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7026cba8-4e81-42ec-88c0-c7ab9d5f1979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1e3e3d-96d4-48e6-9256-e6183764d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_ujabb_reszletek_a_huawei_p20akrol","timestamp":"2018. március. 17. 10:14","title":"Lassan minden mozaikdarab a helyére kerül a Huawei P20-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35b5fd5-12d8-48fd-b8f0-3ebcc855c046","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fluor Tomi, Ulmann Mónika, Pataki Ági és a pannonhalmi főapát is részt vesz a kampányban.","shortLead":"Fluor Tomi, Ulmann Mónika, Pataki Ági és a pannonhalmi főapát is részt vesz a kampányban.","id":"20180316_Az_RTL_Klub_is_beszall_a_valasztasi_kampanyba_a_maga_modjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d35b5fd5-12d8-48fd-b8f0-3ebcc855c046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1a200-2c6b-48e6-968a-1e3449a8238d","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_Az_RTL_Klub_is_beszall_a_valasztasi_kampanyba_a_maga_modjan","timestamp":"2018. március. 16. 10:47","title":"Az RTL Klub is beszáll a választási kampányba, a maga módján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","shortLead":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","id":"20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaa2888-e327-42c2-8352-8d39715789bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","timestamp":"2018. március. 15. 12:43","title":"Itt láthatja a Békemenet indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c553fd7-cbbd-4e06-82ce-3f68ee9c9a30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei autócsere-támogatásokat természetes és jogi személyek is igénybe vehetik. A március 15-én elrajtolt roncsautóprogramot a jövő héten követi a roncsautó plusz program indulása is. A teljes költségvetésből 133 millió lejt fordítanak a klasszikus roncsautó programra, a roncsautó pluszra pedig 120 millió lejt.","shortLead":"Az idei autócsere-támogatásokat természetes és jogi személyek is igénybe vehetik. A március 15-én elrajtolt...","id":"20180315_Hasznalt_kisbuszokert_is_fizet_az_uj_roman_roncsautoprogram","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c553fd7-cbbd-4e06-82ce-3f68ee9c9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217b48a6-4df3-42b5-aa4a-cd159ea21db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Hasznalt_kisbuszokert_is_fizet_az_uj_roman_roncsautoprogram","timestamp":"2018. március. 15. 17:34","title":"Használt kisbuszokért is fizet az új román roncsautóprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint tudatosan hamis állításokat a választási kampányban sem lehet közölni, így a plakátok jogsértőek, hiszen a rajtuk szereplő jelöltek nem kívánnak lebontani semmiféle határzárat.","shortLead":"A szervezet szerint tudatosan hamis állításokat a választási kampányban sem lehet közölni, így a plakátok jogsértőek...","id":"20180316_A_TASZ_szerint_jogsertok_a_Fidesz_hatarzarbontos_plakatjai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdda0cc-1df4-439a-8b56-42f84289f813","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_A_TASZ_szerint_jogsertok_a_Fidesz_hatarzarbontos_plakatjai","timestamp":"2018. március. 16. 10:12","title":"A TASZ szerint jogsértők a Fidesz határzárbontós plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze. Ünnepi beszédét teljes egészében a kampánynak szentelte a február 25-én megválasztott polgármester.","shortLead":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze...","id":"20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea4742-df57-4c2d-bb88-246c0e4e9d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","timestamp":"2018. március. 15. 12:02","title":"Márki-Zay Péter: \"Több Európát, kevesebb Putyint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]