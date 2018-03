Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa is, méghozzá a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezményének címén.","shortLead":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa...","id":"20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2327b09f-3921-4023-9875-497ff2cc923e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","timestamp":"2018. március. 19. 13:07","title":"Adókedvezményt kaphat, aki a glutén- vagy laktózérzékenysége miatt lett beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed99f827-ff5f-44b9-adb8-7d849f55ec1f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült felvázolni, hogy is fog kinézni a kilépés utáni átmeneti időszak.","shortLead":"Sikerült felvázolni, hogy is fog kinézni a kilépés utáni átmeneti időszak.","id":"20180319_A_magyaroknak_is_fontos_pontban_egyeztek_meg_a_Brexittargyalasokon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed99f827-ff5f-44b9-adb8-7d849f55ec1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1bab15-b4d5-437c-9965-a76b2a6d04ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_A_magyaroknak_is_fontos_pontban_egyeztek_meg_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2018. március. 19. 14:09","title":"A magyaroknak is fontos pontban egyeztek meg a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","shortLead":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","id":"20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9cedd-5e85-43df-a595-82e7cc408034","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","timestamp":"2018. március. 17. 18:27","title":"Hivatalos: választási kampányban nem jogsértő hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f00d3be-fed3-42df-a954-f46f1217258b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszire hívott össze sajtótájékoztatót vasárnapra, mert állítólag van egy fontos hangfelvétel a Soros-hálózat berlini szervezetének tevékenységéről. Dénes Balázs, akit \"leleplezni\" vél a kormány, most is azt mondja, amit a hangfelvételen, és szerinte semmi kivetnivaló nincs abban, ha egy nemzetközi jogvédő szervezet beszél a kormányokkal is.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszire hívott össze sajtótájékoztatót vasárnapra, mert állítólag van egy fontos...","id":"20180318_Szijjarto_Hangfelvetel_van_arrol_hogy_a_Soroshalozat_kormanyokat_akar_egymasnak_ugrasztani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f00d3be-fed3-42df-a954-f46f1217258b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb2dc29-2d10-48b6-b860-ae99bc60b342","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Szijjarto_Hangfelvetel_van_arrol_hogy_a_Soroshalozat_kormanyokat_akar_egymasnak_ugrasztani","timestamp":"2018. március. 18. 16:23","title":"Szijjártó: Hangfelvétel van arról, hogy a Soros-hálózat kormányokat akar egymásnak ugrasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","shortLead":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","id":"20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b783dc-643e-4376-8c94-e1408ffbcdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","timestamp":"2018. március. 18. 14:30","title":"Már sehol sincs vörös riasztás vagy figyelmeztetés, de a tél még kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent a látótávolság.","shortLead":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent...","id":"20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fc425c-a6c1-4171-bdc7-79384fb98eee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","timestamp":"2018. március. 19. 06:47","title":"Erre figyeljen, ha ma reggel mindenképpen autóba kell ülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint törvénytelen eljárás folyt ellenük.","shortLead":"A párt szerint törvénytelen eljárás folyt ellenük.","id":"20180319_A_strasbourgi_emberi_jogi_birosaghoz_fordul_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbd63e7-2233-4951-8bf8-6b6d929c52f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_strasbourgi_emberi_jogi_birosaghoz_fordul_a_Jobbik","timestamp":"2018. március. 19. 13:43","title":"A strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordul a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]