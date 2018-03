Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180320_Latta_mar_Lazar_Janos_kutyajanak_Instagramoldalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b00cb7e-d946-437a-842a-db242603b5af","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Latta_mar_Lazar_Janos_kutyajanak_Instagramoldalat","timestamp":"2018. március. 20. 17:03","title":"Látta már Lázár János kutyájának Instagram-oldalát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","id":"20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71af37-e27a-45d5-bceb-a7ea64511e55","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","timestamp":"2018. március. 20. 06:02","title":"Házi kolbásszal, szalonnával kényezteti Lázár apja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf20f33-1ec7-4856-92bc-ac86b561c0be","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"A milliárdos nyilván szomorú, amikor látja, milyen mérgező növények keltek ki a kertjében. ","shortLead":"A milliárdos nyilván szomorú, amikor látja, milyen mérgező növények keltek ki a kertjében. ","id":"20180321_sorosterv_letezik_szijjarto_peter_egyik_hiba_balavany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf20f33-1ec7-4856-92bc-ac86b561c0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3b31a3-cd23-4b4c-82c3-9ef83693bd09","keywords":null,"link":"/velemeny/20180321_sorosterv_letezik_szijjarto_peter_egyik_hiba_balavany","timestamp":"2018. március. 21. 14:41","title":"A Soros-terv létezik, és Szijjártó Péter az egyik hiba benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf01a4-9b2e-46b3-a059-d18f085ca36e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egymilliárd forint a kikiáltási ár, de az egy hónapja meghirdetett befejezetlen hotelre eddig senki nem jelentkezett. A hányatott sorsú uniós beruházás befuccsolt, ezért a Miniszterelnökség is bevasalná az elköltött pénzt a vállalkozón.","shortLead":"Egymilliárd forint a kikiáltási ár, de az egy hónapja meghirdetett befejezetlen hotelre eddig senki nem jelentkezett...","id":"20180320_Arverezik_a_kisteleki_szellemkastelyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf01a4-9b2e-46b3-a059-d18f085ca36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f273f19c-302e-4430-a654-e205410971bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180320_Arverezik_a_kisteleki_szellemkastelyt","timestamp":"2018. március. 20. 11:46","title":"Árverezik a kisteleki szellemkastélyt, fut az állam a 820 milliós uniós támogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc28644-e59e-4b5d-b9ac-2ee04d6ac5f1","c_author":"BI","category":"elet","description":"A Londonban tanító nyertes olyan iskolában tanít, ahol 35 különböző nyelven beszélnek a diákok – mindenkit anyanyelvén köszönt reggelente.","shortLead":"A Londonban tanító nyertes olyan iskolában tanít, ahol 35 különböző nyelven beszélnek a diákok – mindenkit anyanyelvén...","id":"20180319_Megvan_a_vilag_legjobb_tanara__egymillio_dollart_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc28644-e59e-4b5d-b9ac-2ee04d6ac5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dea01-b03d-496e-817a-17168d69138f","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Megvan_a_vilag_legjobb_tanara__egymillio_dollart_kapott","timestamp":"2018. március. 19. 15:52","title":"Megvan a világ legjobb tanára – egymillió dollárt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést. Állítja, most már belefér a Jobbik Magyarországába Alföldi Róbert vagy az egykor magyargyűlölő gázkamraszökevényként emlegetett újságírók.","shortLead":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést...","id":"20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7f8ac-8a26-4991-9b28-5dfe133e3e49","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","timestamp":"2018. március. 19. 16:45","title":"Mirkóczki Ádám: Orbánnak köszönhetjük a változásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e05435-9f89-48d9-8ef3-e9f6d534cd85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy továbbálltunk az iWiW-ről a Facebookra, ugyanúgy továbbállhatunk a Facebookról is. Az amerikai vállalat biztonsági főnöke már belebukott abba, hogy a legnagyobb közösségi oldalon az álhírek és a személyes adataink is nyugodtan terjedhetnek. Egyre több felhasználó dönt úgy: a biztonsági főnök után ő maga is elhagyja a Facebookot. Azt is megmutatjuk, hogy ha nem törölné magát, akkor milyen beállításokat végezzen el feltétlenül.","shortLead":"Ahogy továbbálltunk az iWiW-ről a Facebookra, ugyanúgy továbbállhatunk a Facebookról is. Az amerikai vállalat...","id":"20180321_facebook_hogyan_torolhetem_magam_a_facebookrol_hogyan_torolhetem_a_facebook_fiokomat_profilomat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e05435-9f89-48d9-8ef3-e9f6d534cd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61404de9-7556-49d4-94de-098f91c6ea73","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_hogyan_torolhetem_magam_a_facebookrol_hogyan_torolhetem_a_facebook_fiokomat_profilomat","timestamp":"2018. március. 21. 07:02","title":"Dagad a Facebook-botrány: így törölheti le magát teljesen a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni a választási részvétel mellett? A Comedy Centralnak sikerült.","shortLead":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni...","id":"20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8422eda-d4af-4add-9b65-278282e1948f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Megszületett a leghatásosabb választási mozgósító videó a Comedy Centraltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]