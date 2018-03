Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ec622cc-ed4f-44b5-8613-d3e9a704d00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szünetben még 1-0-ra vezetett a magyar csapat, aztán beindult az angol henger.","shortLead":"A szünetben még 1-0-ra vezetett a magyar csapat, aztán beindult az angol henger.","id":"20180321_nagy_verest_kapott_az_u19es_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec622cc-ed4f-44b5-8613-d3e9a704d00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b52610b-8903-4504-a887-166cf9cf7642","keywords":null,"link":"/sport/20180321_nagy_verest_kapott_az_u19es_valogatott","timestamp":"2018. március. 21. 19:49","title":"Nagy verést kapott az U19-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_asztalos_mesterkedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0321f9-f457-4a43-969b-0b2a226ed071","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_asztalos_mesterkedes","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Asztalos mesterkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk a közösségi oldal. Ehhez mutatunk most öt beállítást, amiket elvégezve ön is nagyobb biztonságban tudhatja a személyére vonatkozó kényes adatokat.","shortLead":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk...","id":"20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f6b175-4061-4a3b-8693-6c6f1d205c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","timestamp":"2018. március. 22. 08:03","title":"Azonnal állítsa be ezt az 5 dolgot a Facebook-fiókjában, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő tudományos és technológiai fejlesztéseiért felelős helyettes államtitkár a Pentagonban. A helyettes államtitkár azt is közölte újságírókkal, hogy a lézerfegyverrel felszerelt F-15-ös harci bombázó kísérleti repülései pedig a jövő nyáron kezdődnek.","shortLead":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő...","id":"20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6c4fe0-e654-4dd6-bd86-baf449da029a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","timestamp":"2018. március. 21. 15:03","title":"Lézerfegyvert szerel fel katonai repülőgépeire az USA – videón mutatjuk, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602f0a5f-4f3f-473b-91b8-8c8dd781a250","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_cseh_anna_marie","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=602f0a5f-4f3f-473b-91b8-8c8dd781a250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9033b53-1a06-47ad-9e28-33fdd8e2c366","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_cseh_anna_marie","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Portré: Cseh Anna Marie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók azt mondták neki, hogy az unokája balesetet szenvedett, és rögtön pénz kell. ","shortLead":"A csalók azt mondták neki, hogy az unokája balesetet szenvedett, és rögtön pénz kell. ","id":"20180322_Nem_hitt_az_unokazos_mesenek_lebuktatta_a_telefonos_csalokat_egy_idos_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17310e0a-aa30-42b7-bebe-f73a6915408c","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Nem_hitt_az_unokazos_mesenek_lebuktatta_a_telefonos_csalokat_egy_idos_no","timestamp":"2018. március. 22. 09:08","title":"Nem hitt az unokázós mesének, lebuktatta a telefonos csalókat egy idős nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdedcfc3-acef-47bd-bcee-8e2b9e287f91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ipari parkba még szerdán riasztották a tűzszerészeket.","shortLead":"Az ipari parkba még szerdán riasztották a tűzszerészeket.","id":"20180322_Csaknem_szaz_vilaghaborus_granatot_es_loszert_talaltak_Szekesfehervaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdedcfc3-acef-47bd-bcee-8e2b9e287f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd1b26-64bb-4957-a9d1-4a649e98419d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Csaknem_szaz_vilaghaborus_granatot_es_loszert_talaltak_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. március. 22. 12:16","title":"Csaknem száz világháborús gránátot és lőszert találtak Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a893e191-3f2a-4ab0-94e2-dc2c8d8828a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat halottja és néhány súlyos, illetve közepesen súlyos sérültje van annak a robbanásnak, amely csütörtökön délelőtt történt a Prágától északra fekvő Kralupy nad Vltavou településen, az Unipetrol vegyiművekben - közölte Vladimíra Kereková, a közép-csehországi tűzoltóság szóvivője.","shortLead":"Hat halottja és néhány súlyos, illetve közepesen súlyos sérültje van annak a robbanásnak, amely csütörtökön délelőtt...","id":"20180322_Robbanas_tortent_egy_csehorszagi_vegyi_uzemben_tobben_meghaltak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a893e191-3f2a-4ab0-94e2-dc2c8d8828a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b5c5f8-2965-4122-a616-d8c19a2a11cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Robbanas_tortent_egy_csehorszagi_vegyi_uzemben_tobben_meghaltak","timestamp":"2018. március. 22. 11:23","title":"Robbanás történt egy csehországi vegyi üzemben, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]