[{"available":true,"c_guid":"af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja nagy leleplezésként ismertetett Soros-hálózatról szóló Bayer Zsolt-cikk hátterét. Azt mondják, hónapokkal ezelőtt kereste meg őket egy külföldi cég, akik mintha adatokat akartak volna kiszedni belőlük, ezért aztán találkozójukról a magyar civilek titokban kép- és hangfelvételt készítettek. Az biztos, hogy a találkozó dokumentumai a kormánypárti sajtóhoz kerültek.","shortLead":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja...","id":"20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cea20-dde0-4544-a51f-310a13863120","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","timestamp":"2018. március. 21. 11:40","title":"Titkosszolgálati háttérrel próbálta lejáratni a kormánypárti sajtó a Migration Aidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel a Cambridge Analytica Facebook-profilok millióit, hogy \"politikai fegyvert\" kovácsoljon a begyűjtött felhasználói információkból.","shortLead":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel...","id":"20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98905903-176b-49b5-a951-be65c1b882b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","timestamp":"2018. március. 20. 18:04","title":"Zuckerberg bajban? Az EP és a brit parlament is magyarázatot vár az adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány miatt ekéző egykori szóvivőt, mit terveznek.","shortLead":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány...","id":"20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26346df-aba2-438e-908e-52d7cc781c30","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","timestamp":"2018. március. 21. 09:40","title":"Selmeczi Gabriella elárulta, mi a Fidesz programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","shortLead":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","id":"20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ebcc3d-63da-4422-9bff-003a9b69b333","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","timestamp":"2018. március. 22. 12:10","title":"Szlovéniában is meg fog jelenni a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. ","shortLead":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem...","id":"20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e569e7-0538-4bd1-9500-dc36521dfc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","timestamp":"2018. március. 22. 13:40","title":"Republikon: Nem valószínű a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult az uniós WiFi4EU portál, ahol európai települések már regisztrálhatnak uniós támogatásért, hogy ingyenes wifi-hotspotokat létesítsenek közterületeiken.","shortLead":"Elindult az uniós WiFi4EU portál, ahol európai települések már regisztrálhatnak uniós támogatásért, hogy ingyenes...","id":"20180321_wifi4eu_ingyenwifi_ingyenes_wifi_hotspot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1627d367-f86a-46f4-b34c-3f2b3b7f701e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_wifi4eu_ingyenwifi_ingyenes_wifi_hotspot","timestamp":"2018. március. 21. 11:03","title":"Belevágott az EU: 8000 városban lesz ingyen wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d183a08-0c61-4886-835a-4a0cd79cd8ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogalmazás, helyesírás: katasztrófa, külalak: hááát...","shortLead":"Fogalmazás, helyesírás: katasztrófa, külalak: hááát...","id":"20180322_On_hanyast_adna_erre_a_dolgozatra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d183a08-0c61-4886-835a-4a0cd79cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf2cc7-6308-4a57-9c92-da38f085837d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_On_hanyast_adna_erre_a_dolgozatra","timestamp":"2018. március. 22. 14:33","title":"Ön hányast adna erre a dolgozatra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]