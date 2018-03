Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent megtesznek azért, hogy a ruhagyár tovább működhessen – közölte a társaság taggyűlése után a cég ügyvezetője.","shortLead":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent...","id":"20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1c3401-b6d3-4a41-b1a7-4cb3d60ee77a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","timestamp":"2018. március. 21. 17:27","title":"Húsvétig megkapják elmaradt fizetésüket a ruhagyári dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.","shortLead":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott...","id":"20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304a8de-ae1a-4551-be72-71b075f3a8ac","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 18:02","title":"Leekens döntött: Gulácsi védi a magyar kaput a kazahok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. 