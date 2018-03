Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jön a Trump–Putyin-csúcstalálkozó?","shortLead":"Jön a Trump–Putyin-csúcstalálkozó?","id":"20180320_A_Kreml_szerint_nem_gond_hogy_Trump_nem_gratulalt_az_ujravalasztott_Putyinnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43fde47-70a1-46f4-9138-1c96c5ebbe5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_A_Kreml_szerint_nem_gond_hogy_Trump_nem_gratulalt_az_ujravalasztott_Putyinnak","timestamp":"2018. március. 20. 18:20","title":"Trump telefonon gratulált az újraválasztott Putyinnak, aztán egyeztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","shortLead":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","id":"20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d137172-3dbe-40b8-ac73-68a31d1b164f","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","timestamp":"2018. március. 21. 06:30","title":"Külföldön békült Hosszú Katinka és Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b582152e-4ec6-40f5-af49-5550a5bdff3e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint speciális feladatot jelentett az olimpiai sikerek után megfelelő állapotba hozni a rövidpályás gyorskorcsolyázókat a montreali világbajnokságra.","shortLead":"Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint speciális feladatot jelentett az olimpiai sikerek után megfelelő állapotba hozni...","id":"20180320_banhidi_akos_rovidpalyas_gyorskorcsolya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b582152e-4ec6-40f5-af49-5550a5bdff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b087f-f587-4bd2-a32f-6184036e42bc","keywords":null,"link":"/sport/20180320_banhidi_akos_rovidpalyas_gyorskorcsolya","timestamp":"2018. március. 20. 11:50","title":"Nem szeretnék szénné égetni Liu Shaolinékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","shortLead":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","id":"20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92471124-6f11-4ce6-9c6e-4af764e1a8a3","keywords":null,"link":"/sport/20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","timestamp":"2018. március. 21. 14:42","title":"Sopronba hozzák az Euroliga négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális bevándorlás árnyoldalaival. Szerinte Soros György az Orbán-kormány bukását akarja, Brüsszelből pedig érték igazságtalan támadások is a kormányt a bevándorláspolitikája miatt. ","shortLead":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális...","id":"20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9bf53c-9a0f-486d-8861-c1fd21ca98f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","timestamp":"2018. március. 20. 15:28","title":"Szijjártó: Több százezer migráns masírozott már át rajtunk, van okunk félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az már egészen biztos, hogy megváltozik a Telenor neve, de sok kérdés áll még nyitva. Mi lesz a díjcsomagokkal? Mire számíthatnak az ügyfelek? És lehet-e még ebből Telenorbán? Igyekeztünk végiggondolni az ügyfelek mindennapjait érintő legfontosabb kérdéseket.","shortLead":"Az már egészen biztos, hogy megváltozik a Telenor neve, de sok kérdés áll még nyitva. Mi lesz a díjcsomagokkal? Mire...","id":"20180321_telenor_magyarorszag_cseh_befekteto_ppf_o2_dijcsomag_valtas_uj_tarifak_husegido_pannon_gsm_nevvaltas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816de53-3880-4ec9-8de8-5dc4d430776a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_telenor_magyarorszag_cseh_befekteto_ppf_o2_dijcsomag_valtas_uj_tarifak_husegido_pannon_gsm_nevvaltas","timestamp":"2018. március. 21. 13:00","title":"Telenoros vagyok, mi lesz így velem most, hogy tényleg eladják a szolgáltatót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]