Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","shortLead":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","id":"20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fab8e0-5c0c-450b-9d3b-edc211091bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","timestamp":"2018. március. 21. 20:08","title":"25 órán át hallgatták ki Sarkozyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4466b20-efe3-44c7-a4b3-6a8af0ea8a78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, a szándékot is értékelni kell. ","shortLead":"Hát, a szándékot is értékelni kell. ","id":"20180322_Kigyulladt_egy_firenzei_haz_mert_harom_amerikai_cserediak_viz_nelkul_fozott_spagettit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4466b20-efe3-44c7-a4b3-6a8af0ea8a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4ec2a6-f7c7-4868-a43d-c565dc2f82bd","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Kigyulladt_egy_firenzei_haz_mert_harom_amerikai_cserediak_viz_nelkul_fozott_spagettit","timestamp":"2018. március. 22. 09:30","title":"Kigyulladt egy firenzei ház, mert három amerikai cserediák víz nélkül főzött spagettit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d325966-b6ce-48fd-b479-03096c2e247b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly nyáron szinte bárhol belefuthattunk Budapesten Mila Kunisba, aki A kém, aki dobott engem című filmet forgatta, a friss előzetesben pedig több fővárosi helyszínt is kiszúrhatunk. ","shortLead":"Tavaly nyáron szinte bárhol belefuthattunk Budapesten Mila Kunisba, aki A kém, aki dobott engem című filmet forgatta...","id":"20180322_Elkeszult_Mila_Kunis_Budapesten_forgatott_filmjenek_elozetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d325966-b6ce-48fd-b479-03096c2e247b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d8cf89-8636-4377-9b70-0d5c0d2cb19a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Elkeszult_Mila_Kunis_Budapesten_forgatott_filmjenek_elozetese","timestamp":"2018. március. 22. 10:35","title":"Így rohangált Budapesten Mila Kunis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","shortLead":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","id":"20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6d10c8-c2ee-430e-87bc-a82eee1fd5b1","keywords":null,"link":"/sport/20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","timestamp":"2018. március. 21. 17:36","title":"Tóth Ivettnek megint bejött az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemzeti oltóanyaggyár létesülhet Debrecenben.","shortLead":"Nemzeti oltóanyaggyár létesülhet Debrecenben.","id":"20180321_A_kormany_senkit_nem_akar_oltas_nelkul_hagyni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397b5c3a-2543-4b19-b7e8-9e6aab3763d0","keywords":null,"link":"/elet/20180321_A_kormany_senkit_nem_akar_oltas_nelkul_hagyni","timestamp":"2018. március. 21. 10:23","title":"A kormány senkit nem akar oltás nélkül hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","shortLead":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","id":"20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d193b5c-74c5-483e-b983-603789d09773","keywords":null,"link":"/elet/20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","timestamp":"2018. március. 21. 11:32","title":"Holnaptól május közepéig csodálhatjuk Európa virágoskertjének színorgiáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti eredménnyel zárta 2017-et. A BMW-k mellett MINI-ket, illetve Rolls-Royce-okat is forgalmazó csoport tavaly világszerte 2,46 millió autót adott el, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A BMW is úgy véli, a jövő az elektromos autózásé.","shortLead":"100 milliárd euró közelébe emelkedett tavaly a BMW forgalma, s a német autógyár 9,9 milliárdos adózás előtti...","id":"20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443342d0-384f-4d49-bc7d-b2c94b349b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a176f28-788c-4d80-8c4a-596c6ca2acda","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_BMW_husz_uj_vagy_megujitott_modell_jon_iden","timestamp":"2018. március. 21. 16:34","title":"BMW: húsz új vagy megújított modell jön idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]