[{"available":true,"c_guid":"b9e89ab2-d3cd-40f7-a8d6-f53fc06172cf","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Március 22-én a víz világnapja alkalmából fotókiállítás nyílik a 100 éves Gellért fürdőről Radisics Milán fotóiból. A kiállítás új megvilágításba helyezi az épületről alkotott eddigi képünket: felülről-alulról, kívül-belül, vízből-levegőből, izgalmas fényjátékban kerülnek bemutatásra a Gellért fürdő részletei. Az alkotások között a légi felvételek mellett bemutatásra kerülnek a fürdő ősforrásáról készült felvételek is. A kiállítás díjmentesen megtekinthető a fürdő nyitvatartási idejében, reggel 6 és 20 óra között, 2018. április 22-ig.","shortLead":"Március 22-én a víz világnapja alkalmából fotókiállítás nyílik a 100 éves Gellért fürdőről Radisics Milán fotóiból...","id":"20180322_vizbol_levegobol_a_viz_vilagnapja_nagyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9e89ab2-d3cd-40f7-a8d6-f53fc06172cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7ab56d-523e-43a8-9c4d-f9486a81f01a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180322_vizbol_levegobol_a_viz_vilagnapja_nagyitas","timestamp":"2018. március. 22. 14:15","title":"Vízből, levegőből – a víz világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóváírták a téli rezsicsökkentés összegét. Aki tartozik, annak az elmaradását csökkentették 12 ezer forinttal.","shortLead":"Jóváírták a téli rezsicsökkentés összegét. Aki tartozik, annak az elmaradását csökkentették 12 ezer forinttal.","id":"20180322_Erkeznek_a_rezsicsokkentes_utani_gazszamlak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8d6280-755e-44b3-99aa-0ec6d474dbc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Erkeznek_a_rezsicsokkentes_utani_gazszamlak","timestamp":"2018. március. 22. 14:19","title":"Érkeznek a rezsicsökkentés utáni gázszámlák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A csillagászati tavasz kezdetén Budapesten megdőlt a legalacsonyabb maximum-hőmérséklet rekordja – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A csillagászati tavasz kezdetén Budapesten megdőlt a legalacsonyabb maximum-hőmérséklet rekordja – közölte az Országos...","id":"20180321_54_eves_hidegrekord_dolt_meg_az_ejjel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b9855d-5d6c-4698-b14e-f5896fa11e10","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_54_eves_hidegrekord_dolt_meg_az_ejjel","timestamp":"2018. március. 21. 16:46","title":"54 éves hidegrekord dőlt meg az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","shortLead":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","id":"20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84a08d2-355c-4e0e-a470-1ead273ae796","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","timestamp":"2018. március. 22. 09:16","title":"Robin Williams imádta fogdosni a partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit felteszik a streaming szolgáltató oldalára. ","shortLead":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit...","id":"20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b6558-4a16-4053-873a-1a5f77e1f23a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","timestamp":"2018. március. 22. 12:40","title":"A Monty Phyton klasszikusai felkerülnek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.","shortLead":"A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott...","id":"20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304a8de-ae1a-4551-be72-71b075f3a8ac","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Leekens_dontott_Gulacsi_vedi_a_magyar_kaput_a_kazahok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 18:02","title":"Leekens döntött: Gulácsi védi a magyar kaput a kazahok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és kisiskolásokat látogatott meg.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és...","id":"20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b82c215-1c43-40b3-942c-d1a75e170a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","timestamp":"2018. március. 21. 22:01","title":"Szél bepanaszolja az óvodát látogató Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók azt mondták neki, hogy az unokája balesetet szenvedett, és rögtön pénz kell. ","shortLead":"A csalók azt mondták neki, hogy az unokája balesetet szenvedett, és rögtön pénz kell. ","id":"20180322_Nem_hitt_az_unokazos_mesenek_lebuktatta_a_telefonos_csalokat_egy_idos_no","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17310e0a-aa30-42b7-bebe-f73a6915408c","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Nem_hitt_az_unokazos_mesenek_lebuktatta_a_telefonos_csalokat_egy_idos_no","timestamp":"2018. március. 22. 09:08","title":"Nem hitt az unokázós mesének, lebuktatta a telefonos csalókat egy idős nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]