Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az emberek milyen nagy hévvel és milyen nagy elánnal esnek egymásnak\" ezeken a felületeken. Éppen ezért javaslattal élt.","shortLead":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az...","id":"20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aa652c-e597-42ae-91c8-45f43c474568","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","timestamp":"2018. március. 22. 09:15","title":"Levelezzen ön is Lázár Jánossal a Facebookon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","shortLead":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","id":"20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034239-cfb8-4c8f-a850-84e4e63dc1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","timestamp":"2018. március. 21. 15:10","title":"Az MSZP feljelentést tett Kósa anyjának 800 milliója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre...","id":"20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d7c7e2-0fc7-4f2c-82e8-015a8ba8c29d","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","timestamp":"2018. március. 22. 18:41","title":"Doctor Strange 2.? Cumberbatch szerint egyelőre ne reménykedjünk a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió felhasználó adatait használhatták fel az amerikai elnökválasztási kampány során. Az ügy súlyosságát növeli, hogy Mark Zuckerberg eddig semmilyen formában sem reagált rá. A hírek szerint minderre rövidesen sor kerülhet, ráadásul úgy fest, a Facebook atyja önmagához képest is szokatlan felszólalásra készül.","shortLead":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió...","id":"20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ebc58-3589-4071-ae55-03f94cbe0670","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 21. 15:48","title":"Zuckerberg 24 órán belül nyilatkozik a Facebook eddigi legsúlyosabb botrányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak itt 1,7 milliárd forint adósság gyűlt össze.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak...","id":"20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1015f39f-a952-46e3-ade9-6573c4dabd74","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. március. 21. 21:30","title":"Két hónap alatt 23 milliárd forintra hízott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bec31d8-9934-4214-b496-1c4809bce673","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan élethelyzetek, amikor a régi szovjet technika nélkül teljesen megáll az élet. Mutatunk egy ilyet.","shortLead":"Akadnak olyan élethelyzetek, amikor a régi szovjet technika nélkül teljesen megáll az élet. Mutatunk egy ilyet.","id":"20180323_a_nap_videoja_igy_ment_ki_egy_osregi_uaz_a_sarbol_egy_uj_nissan_patrolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bec31d8-9934-4214-b496-1c4809bce673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b2aaf1-da62-4647-8303-110448d806a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_a_nap_videoja_igy_ment_ki_egy_osregi_uaz_a_sarbol_egy_uj_nissan_patrolt","timestamp":"2018. március. 23. 04:01","title":"A nap videója: így ment ki egy ősrégi UAZ a sárból egy új Nissan Patrolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","shortLead":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","id":"20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3779aa45-a4c7-4491-ae41-4e9bcb1a6370","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","timestamp":"2018. március. 22. 08:26","title":"Magyar Iszlám Közösség: Nem kívánunk részt venni a politikai sárdobálásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ace896-b09a-4f65-a3de-97b1bca07cee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezők az új kormány kinevezése miatt döntöttek így, de azt ígérik: továbbra is figyelek az meggyilkolt újságíró ügyének kivizsgálását és az események alakulását.","shortLead":"A szervezők az új kormány kinevezése miatt döntöttek így, de azt ígérik: továbbra is figyelek az meggyilkolt újságíró...","id":"20180322_lefujtak_a_pentekre_tervezett_nagytuntetest_pozsonyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ace896-b09a-4f65-a3de-97b1bca07cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4f0eb4-9c3a-4ea7-87ee-69474ebfcf88","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_lefujtak_a_pentekre_tervezett_nagytuntetest_pozsonyban","timestamp":"2018. március. 22. 17:06","title":"Lefújták a péntekre tervezett nagy tüntetést Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]