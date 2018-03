Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a75721-0f4a-455e-81ca-e9987915f4c1","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201812_szoft_ver","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a75721-0f4a-455e-81ca-e9987915f4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9dbc55-ddc5-4754-b64b-6c838848a082","keywords":null,"link":"/itthon/201812_szoft_ver","timestamp":"2018. március. 22. 09:25","title":"Kocsis Györgyi: Szoft vér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét úgy, hogy a beszélgetés hangfelvétele aztán a Magyar Időknél kötött ki. A Magyar Helsinki Bizottságnál is jelentkezett, sőt nem ez az egyetlen ilyen gyanús cég. A cég telefonja nem is csöng ki, helyette magyar nyelvű hibaüzenetet kapunk.","shortLead":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét...","id":"20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85758de7-d2d8-401d-92a3-1e6b54defbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","timestamp":"2018. március. 21. 20:00","title":"Migration Aid-ügy: más civileknél is felbukkantak az együttműködést ajánló, gyanús cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindig is konzervatív, euroszkeptikus volt a Hit Gyülekezete, ezt állítja egyik legismertebb figurája. A Népszava úgy tudja, komoly ellentétek vannak a közösségben, miután nem mindenkinek tetszik a nagy Fidesz-barátság.","shortLead":"Mindig is konzervatív, euroszkeptikus volt a Hit Gyülekezete, ezt állítja egyik legismertebb figurája. A Népszava...","id":"20180322_Hack_Peter_a_Fidesz_kovette_a_Hit_Gyulekezetet_nem_forditva","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950ed0d3-98cf-45dc-9250-140e46bde889","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Hack_Peter_a_Fidesz_kovette_a_Hit_Gyulekezetet_nem_forditva","timestamp":"2018. március. 22. 09:04","title":"Durvul a vita a Hit Gyülekezetében, de Hack Péter nem lát jobbat a korrupt Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cfc37b-405c-4f4c-a74c-9bc19b56557d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára szerdai Komárom-Esztergom megyei látogatásáról, amelyen Czunyiné Bertalan Judit mellett kampányolt, vagy \"ahogy magyarul mondják\", hírt vert. ","shortLead":"Újabb videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára szerdai Komárom-Esztergom megyei látogatásáról, amelyen...","id":"20180322_orban_viktor_kampany_bosarkany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6cfc37b-405c-4f4c-a74c-9bc19b56557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e3f814-6d0f-4e32-b121-12e3068b6b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_orban_viktor_kampany_bosarkany","timestamp":"2018. március. 22. 07:52","title":"A kapatos kukás után újabb fura figurával találkozott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b57efc-ad5d-45b2-9032-0d52e3899da4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU megmarad, Magyarország sorsa kérdéses.","shortLead":"A CEU megmarad, Magyarország sorsa kérdéses.","id":"20180323_Hirunk_a_vilagban_a_Daily_Beast_is_a_Soroskampanyrol_ir","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8b57efc-ad5d-45b2-9032-0d52e3899da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b693c7a-8e3a-4472-b8e4-94aa6c683767","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Hirunk_a_vilagban_a_Daily_Beast_is_a_Soroskampanyrol_ir","timestamp":"2018. március. 23. 11:02","title":"Hírünk a világban: a Daily Beast is a Soros-kampányról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","shortLead":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","id":"20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ebcc3d-63da-4422-9bff-003a9b69b333","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","timestamp":"2018. március. 22. 12:10","title":"Szlovéniában is meg fog jelenni a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes rácsok közül üzent haza.","shortLead":"Érdekes rácsok közül üzent haza.","id":"20180323_Orban_felprobalta_a_ketrecet_Brusszelben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f45af65-23b2-4909-9346-c60d99bcf905","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Orban_felprobalta_a_ketrecet_Brusszelben","timestamp":"2018. március. 23. 08:24","title":"Orbán felpróbálta a ketrecet Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mentorokkal jobb emberekké és képzettebb szakértőkké válhatnánk, mégis kevés ember mellett van ilyen segítő. Ha lemondanánk különlegességünk illúziójáról, könnyebben beépíthetnénk az életünkbe mások tapasztalatait.","shortLead":"Mentorokkal jobb emberekké és képzettebb szakértőkké válhatnánk, mégis kevés ember mellett van ilyen segítő. Ha...","id":"20180322_mentorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74fbaf5-62c8-4dfc-adfa-ab358a0ef2b9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180322_mentorok","timestamp":"2018. március. 22. 13:15","title":"Ön le tud mondani különlegessége illúziójáról? Gratulálunk, máris tett egy lépést a siker felé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]