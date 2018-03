Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek. Az amerikai sportszergyártó két évtized óta először zárt veszteséggel negyedévet.","shortLead":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek...","id":"20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2580baf-23ef-4c15-af05-23d147eda50a","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","timestamp":"2018. március. 23. 15:21","title":"Ilyesmi húsz éve nem történt a Nike-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","shortLead":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","id":"20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fae66f4-05b0-443d-b6fc-fe7612d45c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","timestamp":"2018. március. 22. 11:17","title":"Ennyi a magyarok átlagos órabére – tízszeres különbségek az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét úgy, hogy a beszélgetés hangfelvétele aztán a Magyar Időknél kötött ki. A Magyar Helsinki Bizottságnál is jelentkezett, sőt nem ez az egyetlen ilyen gyanús cég. A cég telefonja nem is csöng ki, helyette magyar nyelvű hibaüzenetet kapunk.","shortLead":"Nemcsak a Migration Aidnél próbálkozott az a cég, amely Bécsbe invitálta a menekültsegítő civil szervezet vezetőjét...","id":"20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406567c4-d401-44b0-b214-f1e9a2d166eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85758de7-d2d8-401d-92a3-1e6b54defbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Migration_Aidugy_mas_civileknel_is_felbukkantak_az_egyuttmukodest_ajanlo_gyanus_kamucegek","timestamp":"2018. március. 21. 20:00","title":"Migration Aid-ügy: más civileknél is felbukkantak az együttműködést ajánló, gyanús cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a5d813-2dd5-4c5a-9970-7c2a8c9c1643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája.","shortLead":"Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája.","id":"20180322_Nadas_Bodocs_Spiro_kie_lesz_a_Libridij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a5d813-2dd5-4c5a-9970-7c2a8c9c1643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75ae4a-08b7-48f7-8773-58f3cf6a7bde","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Nadas_Bodocs_Spiro_kie_lesz_a_Libridij","timestamp":"2018. március. 22. 14:02","title":"Nádas, Bödőcs, Spiró: kié lesz a Libri-díj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető kémjátszámáról vált ismertté. Azt már jóval kevesebben tudják: a helyi közszolgálati dolgozók nyugdíjalapja szép pénzt tart orosz állampapírokban és Szberbank részvényekben.","shortLead":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető...","id":"20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8a13f-807e-4bbd-a5b5-c9d4b6c09f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","timestamp":"2018. március. 22. 12:15","title":"Putyin röhöghet a markába, a rendszerével keménykedő britek leendő nyugdíjasai is Oroszországot pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","shortLead":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","id":"20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36093774-7830-4440-a4a9-249c18e26738","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","timestamp":"2018. március. 23. 12:25","title":"Májusban láthatjuk Nicole Kidmant punkvezérként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38e96cc-9f80-49a5-8372-a5cc111af0bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bakondi a migrációval riogat, de nem tudni, hogyan szereztek meg e-mail-címeket. Van, aki ügyfélkapun keresztül regisztrált külképviseleti szavazásra, és máris landolt nála Bakondi György levele.","shortLead":"Bakondi a migrációval riogat, de nem tudni, hogyan szereztek meg e-mail-címeket. Van, aki ügyfélkapun keresztül...","id":"20180322_bakondi_level_adatbazis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38e96cc-9f80-49a5-8372-a5cc111af0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37267f1d-c252-4526-abbb-e90bcbb8b6e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_bakondi_level_adatbazis","timestamp":"2018. március. 22. 08:21","title":"Soha nem adta meg e-mail-címét a Fidesznek, mégis megkapta Bakondi levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d183a08-0c61-4886-835a-4a0cd79cd8ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fogalmazás, helyesírás: katasztrófa, külalak: hááát...","shortLead":"Fogalmazás, helyesírás: katasztrófa, külalak: hááát...","id":"20180322_On_hanyast_adna_erre_a_dolgozatra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d183a08-0c61-4886-835a-4a0cd79cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf2cc7-6308-4a57-9c92-da38f085837d","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_On_hanyast_adna_erre_a_dolgozatra","timestamp":"2018. március. 22. 14:33","title":"Ön hányast adna erre a dolgozatra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]