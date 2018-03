Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma pedig az volt, hogyan nyomnák meg a Fidesz kampányát még a választások előtt.","shortLead":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma...","id":"20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5ef8c-a2c0-402d-8116-c735556fc8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. március. 23. 14:05","title":"Állítólag kormányhivatalnokokat mozgósít a Fidesz a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. Koncertek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor mindenhol Bach szól, mi elmentünk meghallgatni.","shortLead":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált...","id":"20180324_Bach_fesztival_zene","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c97d15-bc76-4250-9c6c-2b2620b47409","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Bach_fesztival_zene","timestamp":"2018. március. 24. 13:24","title":"Unja, hogy a metróban is a politika ömlik az arcába? Hallgasson Bachot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","shortLead":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","id":"20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670dbae7-df06-4654-9a6b-b6871e77b8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","timestamp":"2018. március. 23. 15:09","title":"Hősiesen megvédte a Dehir \"a több ember útjában álló\" Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kihirdette kezdőcsapatát a péntek esti felkészülési mérkőzésre a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Kihirdette kezdőcsapatát a péntek esti felkészülési mérkőzésre a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20180323_ezzel_a_csapattal_ugrik_neki_a_kazahoknak_leekens","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3accf950-7119-4a03-9f87-6f2c7c555aea","keywords":null,"link":"/sport/20180323_ezzel_a_csapattal_ugrik_neki_a_kazahoknak_leekens","timestamp":"2018. március. 23. 18:15","title":"Ezzel a csapattal ugrik neki a kazahoknak Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26b974-2985-440c-bd78-fafba79e7b66","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tomori Zsuzsanna térde a csütörtök esti Magyarország-Hollandia Eb-selejtezőben sérült meg súlyosan.","shortLead":"Tomori Zsuzsanna térde a csütörtök esti Magyarország-Hollandia Eb-selejtezőben sérült meg súlyosan.","id":"20180323_megmutik_tomorit_fel_evet_kell_kihagynia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce26b974-2985-440c-bd78-fafba79e7b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3be9144-6421-4f3c-bcbd-baf086d63ff7","keywords":null,"link":"/sport/20180323_megmutik_tomorit_fel_evet_kell_kihagynia","timestamp":"2018. március. 23. 18:01","title":"Megműtik a kézilabdázók csapatkapitányát, fél évet kell kihagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72afa76f-666d-42e6-a4e5-65a91f912d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ittas másodpilótát tartóztattak fel a stuttgarti repülőtéren még felszállás előtt.","shortLead":"Ittas másodpilótát tartóztattak fel a stuttgarti repülőtéren még felszállás előtt.","id":"20180324_On_dont_iszik_vagy_vezet__foleg_repulot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72afa76f-666d-42e6-a4e5-65a91f912d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef5385f-8fb8-42e1-8e85-12620349604f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_On_dont_iszik_vagy_vezet__foleg_repulot","timestamp":"2018. március. 24. 08:14","title":"Ön dönt: iszik vagy vezet - főleg repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan Meciarral a régió legnagyobb gáztartályát birtokló KEG vagyonáért.","shortLead":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan...","id":"201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5b535-6b71-493d-9251-3ab4e66a41f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","timestamp":"2018. március. 24. 09:45","title":"\"A hatóságok szeme láttára fosztanak ki 2200 részvényest\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]