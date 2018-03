Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ leghosszabb kerítése. A lengyelek a sertéspestis megállítása miatt tervezik az építkezést, de még vitatkoznak rajta","shortLead":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ...","id":"20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0efc3be-67ad-4507-ae1c-77f2a9e3d320","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","timestamp":"2018. március. 25. 09:40","title":"A lengyelek is kerítést építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat, elvenné a homoszexuális párok jogát a házassághoz, ellenzi, hogy a melegek gyermekeket fogadjanak örökbe és megszüntetné a svéd nyelv kötelező oktatását a finn iskolákban, miközben az 5,5 millió finn állampolgár közül 300 ezernek a svéd az anyanyelve.","shortLead":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat...","id":"201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e679549-1566-4b28-9a92-1639b8ceeac4","keywords":null,"link":"/vilag/201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","timestamp":"2018. március. 24. 11:00","title":"Hibátlanul felmondja a szélsőjobb szlogenjeit a finn Marine Le Pen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik bármiféle végzettség, érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány nélkül estek ki az oktatási rendszerből. Még mindig kb. 100 ezer francia fiatalról van szó, de a lemorzsolódás csökken, mint ahogy általában az OECD országokban.","shortLead":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik...","id":"20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f3b634-6d40-4756-9c4f-d613a8ecb41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","timestamp":"2018. március. 25. 09:28","title":"A francia fiatalok okosabbak, mint a magyarok, vagy a rendszerben van a hiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462e9715-81e4-4e03-9deb-54fc1b8a5edc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"És miért nem szürkemarha húsát főzik a nem kevésbé kultikus magyar gulyásba? Két hússzerető étteremtulajdonossal, Hlatky-Schlichter Huberttel és Riccardo Giraudival beszélgettünk arról, hogyan próbálják megismertetni a magyarokkal a minőségi marhát.","shortLead":"És miért nem szürkemarha húsát főzik a nem kevésbé kultikus magyar gulyásba? Két hússzerető étteremtulajdonossal...","id":"20180323_Ha_annyiba_kerul_egy_uveg_viz_mint_egy_kilo_hus_valami_felrement_a_vilagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462e9715-81e4-4e03-9deb-54fc1b8a5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6906371-2038-4125-94f7-a77b722ff5dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Ha_annyiba_kerul_egy_uveg_viz_mint_egy_kilo_hus_valami_felrement_a_vilagban","timestamp":"2018. március. 23. 18:15","title":"Hogyan kerül Kobéból egy budai étterembe a kultikus japán marhahús?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Európai elfogatóparancs újbóli kiadásáról döntött Carles Puigdemont leváltott katalán elnök, valamint volt kormányának külföldön lévő négy tagja ellen a spanyol legfelsőbb bíróság pénteken.","shortLead":"Európai elfogatóparancs újbóli kiadásáról döntött Carles Puigdemont leváltott katalán elnök, valamint volt kormányának...","id":"20180323_ujra_korozik_a_levaltott_katalan_elnokot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53fab1-b695-484a-a806-ce7930830c13","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_ujra_korozik_a_levaltott_katalan_elnokot","timestamp":"2018. március. 23. 20:04","title":"Újra körözik a leváltott katalán elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a magyar köztévében nekik is biztosított öt percet. ","shortLead":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt...","id":"20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f078-7547-4531-a0d2-c288f251e51a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","timestamp":"2018. március. 23. 22:16","title":"Ilyet a magyar királyi tévében még nem látott: programot hirdet a Kutyapárt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői szerint nincs más hihető magyarázat, mint hogy Moszkva keze van a gyilkossági kísérletben. A Spiegel szerint EU-diplomaták az esti csúcstalálkozó után elmondták, hogy a magyar fél a döntés ellen érvelt, mégis elfogadta a közös állásfoglalást.","shortLead":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői...","id":"20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f279bf-1351-4731-bc9d-afe37905bd77","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","timestamp":"2018. március. 23. 10:40","title":"Orbán freudi elszólása: megpróbálta védeni Putyint, de meghunyászkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljutott hozzájuk annak a férfinak a feljelentése, aki állítja: az ő rénszarvasát lőtte ki a miniszterelnök-helyettes, pedig nem kapott rá engedélyt.","shortLead":"Eljutott hozzájuk annak a férfinak a feljelentése, aki állítja: az ő rénszarvasát lőtte ki a miniszterelnök-helyettes...","id":"20180323_a_sved_rendorseg_is_vizsgalodik_semjen_vadaszata_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf06de-4803-4883-b2a2-815cb6a611f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_a_sved_rendorseg_is_vizsgalodik_semjen_vadaszata_miatt","timestamp":"2018. március. 23. 18:52","title":"Már a svéd rendőrség is vizsgálódik Semjén vadászata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]