A kontinensviadalon a magyar színek képviseletében egyetlen férfi próbál szerencsét Nagy Péter személyében, ő viszont éremszerzési eséllyel versenyez majd a 97. Európa-bajnokságon. A szegediek plusz 105 kilós óriása már többször bizonyított, hiszen volt összetettben ötödik és hatodik is, sőt fogásnemi bronzérme is van 2012-ből, a nevezések alapján pedig a harmadik helyen áll súlycsoportja rangsorában.

Még előkelőbben jegyzik az Eb rajtja előtt a tavaly három kontinensbajnoki bronzérmet kiérdemlő Magát Krisztinát, aki a legmagasabb női kategóriában próbál szerencsét, és a nevezési lajstromban eredményével a második helyen áll a 90 kilogramm felettiek között.

A két ólomsúlyú magyar versenyző előkelő pozíciójához arra is szükség volt, hogy a bukaresti mezőnyből hiányozzanak a sportágban amúgy erős, ám nagyszámú doppingeseteükmiatt eltiltott országok, köztük például Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország és Törökország, amelyek nem indíthatnak súlyemelőt az ez évi Európa-bajnokságon. A foghíjas mezőny miatt is nyilatkozhatott minden korábbinál derűlátóbban Dobos Imre, a honi sportági szövetség elnöke. "Az utóbbi idők legjobb magyar szereplését várjuk" - szögezte le, s ő is elsősorban Magát és Nagy éremszerzési esélyét emelte ki. Magát akár több medált is hozhat, Nagy pedig szakításban állhat dobogóra.

A szövetség első embere szerint, ha kijön a lépés, akkor a 90 kg-os Bazsó Bianka az első hatban végezhet, akárcsak a 75 kilós Szuromi Tímea, míg az utánpótláskorú ólomsúlyú, Gyürüs Barbara az első tíz közé kerülhet.

A női A csoportok döntői minden nap 17.00, a férfiaké pedig 19.30 órakor kezdődnek, kivéve szombatot, amikor három finálét is tartanak: a 75 kg-osoké 12, a 90 kilósoké 15, a férfi 94 kg legjobbjainak versenye pedig 17.30-kor kezdődik, illetve április elsején, vasárnap a női ólomsúlyúak 15, a férfiak pedig 17.30-tól vetélkednek.

Az Eb programja a magyarokkal:

hétfő: női 48 kg, férfi 56 kg

kedd: női 53 kg, férfi 62 kg

szerda: női 58 kg, férfi 69 kg

csütörtök: női 63 kg, férfi 77 kg

péntek: női 69 kg, férfi 85 kg

szombat: női 75 kg (Szuromi Tímea), női 90 kg (Bazsó Bianka), férfi 94 kg

vasárnap: női plusz 90 kg (Magát Krisztina, Gyürüs Barbara), férfi plusz 105 kg (Nagy Péter)