[{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt az egész pályaudvart lezárják. A váci, a veresegyházi, az esztergomi, a debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalakat érinti a változás.","shortLead":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt...","id":"20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4126b-3b67-4301-979e-d62882d04a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","timestamp":"2018. március. 24. 12:05","title":"A Nyugati pályudvarról indulna el vonattal? Ma biztosan nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól menő életviteli blogot vezetett Meghan Markle, Harry herceg jegyese, és a kedvelt portál vállalkozásnak sem volt rossz.\r

","shortLead":"Jól menő életviteli blogot vezetett Meghan Markle, Harry herceg jegyese, és a kedvelt portál vállalkozásnak sem volt...","id":"20180324_Wellness_guru_lehetett_volna_Meghan_Markle_Harry_herceg_menyasszonya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5449886-94a0-48df-81e7-becaf4ce2cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c247d569-08ac-4887-b7b7-14a56b53fa76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Wellness_guru_lehetett_volna_Meghan_Markle_Harry_herceg_menyasszonya","timestamp":"2018. március. 24. 20:30","title":"Wellnessguru lehetett volna Meghan Markle, Harry herceg menyasszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába –...","id":"20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75e684f-3ef8-4a80-9268-2687bd538140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","timestamp":"2018. március. 26. 06:03","title":"Lenne itt egy kis gond: a Földközi-tenger felé \"csúszik\" az Etna vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4135ae3-43f8-452c-ad89-1796982c79eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utcai összecsapások törtek ki vasárnap délután Katalónia fővárosában annak hírére, hogy a német hatóságok letartóztatták Carles Puigdemont menesztett katalán elnököt - jelentették a hírügynökségek.","shortLead":"Utcai összecsapások törtek ki vasárnap délután Katalónia fővárosában annak hírére, hogy a német hatóságok...","id":"20180325_Utcai_osszecsapasok_tortek_ki_Barcelonaban_Puigdemont_letartoztatasa_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4135ae3-43f8-452c-ad89-1796982c79eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f38c14-54c6-4b48-8c5c-10b26ad6304d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Utcai_osszecsapasok_tortek_ki_Barcelonaban_Puigdemont_letartoztatasa_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 19:32","title":"Utcai összecsapások törtek ki Barcelonában Puigdemont letartóztatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","shortLead":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","id":"20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668931f-02ee-4548-8f50-14791f4b2525","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","timestamp":"2018. március. 25. 12:39","title":"Hamarosan lezárják a Dózsa György utat, az emlékezetes baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a tavasz, valamit kezdeni kell velük.","shortLead":"Itt a tavasz, valamit kezdeni kell velük.","id":"20180325_Igy_zavarjak_ki_az_idegeneket_Becsben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf52e26c-d8c2-4183-a6ca-dc763a526f22","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Igy_zavarjak_ki_az_idegeneket_Becsben","timestamp":"2018. március. 25. 17:07","title":"Így zavarják ki az idegeneket Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]