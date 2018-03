Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1500 négyzetméteren dühöngött a tűz, a benn lévők közül sokan az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. ","shortLead":"1500 négyzetméteren dühöngött a tűz, a benn lévők közül sokan az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. ","id":"20180326_sok_gyerek_is_meghalt_a_sziberiai_plazatuzben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e7ea4-151c-4c21-820e-f5fa18cb2793","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_sok_gyerek_is_meghalt_a_sziberiai_plazatuzben","timestamp":"2018. március. 26. 06:40","title":"Sok gyerek is meghalt a szibériai plázatűzben – tovább nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége miatt idén már több cég beborulhat.","shortLead":"A szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége miatt idén már több cég beborulhat.","id":"20180326_Hiaba_porog_az_epitoipar_iden_mar_jonnek_a_csodok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40305066-cf69-4029-bb48-0dae1be1fe74","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180326_Hiaba_porog_az_epitoipar_iden_mar_jonnek_a_csodok","timestamp":"2018. március. 26. 12:35","title":"Hiába pörög az építőipar, idén már jönnek a csődök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","shortLead":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","id":"20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668931f-02ee-4548-8f50-14791f4b2525","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","timestamp":"2018. március. 25. 12:39","title":"Hamarosan lezárják a Dózsa György utat, az emlékezetes baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a cég; mérföldkőhöz érkeztek a Brexit-tárgyalások.","shortLead":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros...","id":"20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9de7c6-33c5-4a45-b1c3-715f214b5b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","timestamp":"2018. március. 25. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincet zsebre tette egy cseh milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge Analytica-botrány miatt kialakult adatmentési hullám után derült csak ki, hogy az oldal akár azt is szemmel követi, hogy kivel és mennyi ideig telefonálunk, és hogy épp kinek küldünk vagy kitől kaptunk SMS-t. A Facebooknál azt mondják, ez teljesen normális.","shortLead":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge...","id":"20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dfa70-7132-422a-b898-98e1986c9e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 26. 10:03","title":"Lebukott a Facebook: évek óta kémkedik az SMS-eink után, de arról is tudhatna, hogy mikor kivel telefonálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus döntésének hátteréről beszélt a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A politikus döntésének hátteréről beszélt a hvg.hu-nak. ","id":"20180324_Juhasz_Pedig_en_voltam_az_eselyes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fceabc1b-ab83-446e-b4e3-6d1b96b2d9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Juhasz_Pedig_en_voltam_az_eselyes","timestamp":"2018. március. 24. 14:16","title":"Juhász: „Pedig én voltam az esélyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más szempontból is fordulatot jelentett a zenetörténetben.","shortLead":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más...","id":"201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8372b51-76c1-4a34-b330-78210ba498da","keywords":null,"link":"/kultura/201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","timestamp":"2018. március. 25. 20:00","title":"100 éve hozta Európába a dzsesszt a zene Martin Luther Kingje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csodás összhang az ellenzéki együttműködésben: egymással hadakozik a két baloldali lista.","shortLead":"Csodás összhang az ellenzéki együttműködésben: egymással hadakozik a két baloldali lista.","id":"20180324_MSZPDK_partjukat_ritkitjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db18f528-6cef-4bdf-9b70-1884d2a17b45","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_MSZPDK_partjukat_ritkitjak","timestamp":"2018. március. 24. 14:40","title":"MSZP-DK: pártjukat ritkítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]