[{"available":true,"c_guid":"f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába –...","id":"20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75e684f-3ef8-4a80-9268-2687bd538140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","timestamp":"2018. március. 26. 06:03","title":"Lenne itt egy kis gond: a Földközi-tenger felé \"csúszik\" az Etna vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","shortLead":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","id":"20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3601e2f9-e85a-4586-a39e-7482e42dd987","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","timestamp":"2018. március. 25. 21:44","title":"Összeesett és meghalt a pályán egy 25 éves focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d6da43-0fe2-4213-84d2-f00a901a862b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Japánban ez már a cseresznyevirágzás vége, de még mindig csodás látványt nyújtanak a fák. ","shortLead":"Japánban ez már a cseresznyevirágzás vége, de még mindig csodás látványt nyújtanak a fák. ","id":"20180326_Tavaszvaro_fotok_Japanban_mar_viragoznak_a_cseresznyefak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56d6da43-0fe2-4213-84d2-f00a901a862b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473e426a-4a81-48a1-ab3c-e5c561ba0010","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Tavaszvaro_fotok_Japanban_mar_viragoznak_a_cseresznyefak","timestamp":"2018. március. 26. 11:38","title":"Tavaszváró fotók: Japánban már virágoznak a cseresznyefák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke, ezért sütizésre és teára hívta a brit énekest.","shortLead":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke...","id":"20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de229c3e-8ed8-4211-bafb-c61d246107e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","timestamp":"2018. március. 25. 17:13","title":"Sütit sütött az új-zélandi kormányfő Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok, hogy az éghajlatváltozás egyértelmű jeleként az Északi-sark jege a második legkisebb volt az idén télen.","shortLead":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok...","id":"20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25de0e78-8e24-4898-a43d-e0931cf64354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","timestamp":"2018. március. 24. 21:13","title":"Aggasztóan vékony az Északi-sark téli jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben a jármű 23 éves utasa vesztette életét.","shortLead":"A balesetben a jármű 23 éves utasa vesztette életét.","id":"20180325_halalos_baleset_tiszakecske_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c93b9d7-1fd3-41e5-885a-b59fac1d58f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_halalos_baleset_tiszakecske_foto","timestamp":"2018. március. 25. 14:16","title":"Szomorú fotók érkeztek az éjszakai tiszakécskei halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Google 2018-as változtatásai jelentős hatással lesznek a rangsorolási algoritmusokra, ezáltal a webshopok forgalmára és eredményére is. A magyar webáruházak fele nincs felkészülve a változásra.","shortLead":"A Google 2018-as változtatásai jelentős hatással lesznek a rangsorolási algoritmusokra, ezáltal a webshopok forgalmára...","id":"20180326_Igy_bunteti_a_Google_a_magyar_webaruhazakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e9649-b91e-42fb-a226-27c1f84f4dae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180326_Igy_bunteti_a_Google_a_magyar_webaruhazakat","timestamp":"2018. március. 26. 13:13","title":"Így „bünteti” a Google a magyar webáruházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]