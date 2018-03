Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben a jármű 23 éves utasa vesztette életét.","shortLead":"A balesetben a jármű 23 éves utasa vesztette életét.","id":"20180325_halalos_baleset_tiszakecske_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c93b9d7-1fd3-41e5-885a-b59fac1d58f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_halalos_baleset_tiszakecske_foto","timestamp":"2018. március. 25. 14:16","title":"Szomorú fotók érkeztek az éjszakai tiszakécskei halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége miatt idén már több cég beborulhat.","shortLead":"A szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége miatt idén már több cég beborulhat.","id":"20180326_Hiaba_porog_az_epitoipar_iden_mar_jonnek_a_csodok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40305066-cf69-4029-bb48-0dae1be1fe74","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180326_Hiaba_porog_az_epitoipar_iden_mar_jonnek_a_csodok","timestamp":"2018. március. 26. 12:35","title":"Hiába pörög az építőipar, idén már jönnek a csődök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","shortLead":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","id":"20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599dcf9c-26b8-43aa-9d8f-68d103226748","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","timestamp":"2018. március. 26. 12:10","title":"Már a boltokban is robotokkal dolgoztat a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43290c7-6bdd-4f67-a3cd-88ab25721e45","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Évekig tartó felkészülés, napi nyolc óra gyakorlás, stresszkezelés és folyamatos önképzés. Mentor és mentorált kapcsolatáról meséltek a tavalyi WorldSkills szakmai verseny magyar résztvevői. ","shortLead":"Évekig tartó felkészülés, napi nyolc óra gyakorlás, stresszkezelés és folyamatos önképzés. Mentor és mentorált...","id":"20180325_world_skills_verseny_2017_mentoralas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d43290c7-6bdd-4f67-a3cd-88ab25721e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d67cf4-cd84-4b75-9955-31f6e1619822","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180325_world_skills_verseny_2017_mentoralas","timestamp":"2018. március. 25. 19:15","title":"\"Egyetlen feladatnak akár tízszer-tizenötször is nekifutok, amíg tökéletes nem lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók között egységárban. Hogy mi lehet ennek a döbbenetes különbségnek az oka, egyelőre rejtély.","shortLead":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók...","id":"20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c26b2b-c874-40b3-a112-12e19a64522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","timestamp":"2018. március. 25. 17:20","title":"Belegondolt már, hogy mit tud a 900 forintos só a 40 forintoshoz képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b19ca21-3214-4d92-8a16-4a1471e5c0b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi tavaly márciusban többórás italozás után autóba ült, majd nagy sebességgel száguldva, fékezés nélkül belerohant egy jelzőlámpánál várakozó kocsiba. Hétfői tárgyalásán azt mondta, nem vár megbocsátást, mert ő se biztos, hogy képes lenne rá.","shortLead":"A vádirat szerint a férfi tavaly márciusban többórás italozás után autóba ült, majd nagy sebességgel száguldva, fékezés...","id":"20180326_Nem_tett_vallomast_de_bocsanatot_kert_a_Szentendrei_uti_gazolo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b19ca21-3214-4d92-8a16-4a1471e5c0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761b599-3cce-4db1-a9e7-3bd26bf53dda","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Nem_tett_vallomast_de_bocsanatot_kert_a_Szentendrei_uti_gazolo","timestamp":"2018. március. 26. 14:51","title":"Nem tett vallomást, de bocsánatot kért a Szentendrei úti gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]