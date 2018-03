Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Momentum elnöke egyedül is megcsináltatja azt a mérést, amiből jelölttársai kifaroltak.
Fekete-Győr András április 4-én nagy bejelentést tesz
Egymás ellen. ","shortLead":"Egymás ellen. A bolgár és a kazah válogatott játszik ma meccset Felcsúton A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. Egy ötéves gumi is lehet új – tudja, mi az a bűvös DOT-szám?
Telefonos tájékoztató kampányt indít a Fidesz, hogy nyomást gyakoroljon Vona Gáborra, a Jobbik elnökére: mondassa le helyettesét, Janiczak Dávidot – nyilatkozta Czunyiné Bertalan Judit, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője hétfőn Budapesten a közmédiának.
A Jobbik ellen indít telefonos kampányt a Fidesz
Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most azért növekedett meg a forgalom, mert felújítás miatt lezárták az egyik kifutópályát. Tavaly is volt hasonló pályazár, akkor azzal nyugtatták a lakókat, hogy 30 évente csak egyszer van erre szükség. ","shortLead":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most azért növekedett meg a forgalom, mert felújítás miatt lezárták az egyik kifutópályát. Tavaly is volt hasonló pályazár, akkor azzal nyugtatták a lakókat, hogy 30 évente csak egyszer van erre szükség.
Ismét repülők zajától szenvednek Rákoshegyen, a lakók szerint átverték őket
A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából. Az egyik korábbi konkurens alapítója már jelezte: visszatérne. És rögtön támogatói is lettek, így jó eséllyel valóban megcsinálják az "anti-Facebookot".
Rengetegen várják: megcsinálják az anti-Facebookot
A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt okoz. Ilyen azonban nem történt idén sem a mátrai, sem az egri borvidéken.
Megkímélte a fagy az egri szőlőt, sőt, a márciusi hideg még jól is jött