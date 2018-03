Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","shortLead":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","id":"20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d461f92-9578-4c93-ba7b-343a96924978","keywords":null,"link":"/elet/20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","timestamp":"2018. március. 26. 20:43","title":"Képernyőre került Pakisztán első transznemű híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesten élő milliárdos Josh Cartu gyűjteménye újabb Ferrarival gazdagodott, az Uber önvezető autója halálra gázolt egy gyalogost. Ezek voltak a hét legfontosabb autós hírei.","shortLead":"A Budapesten élő milliárdos Josh Cartu gyűjteménye újabb Ferrarival gazdagodott, az Uber önvezető autója halálra gázolt...","id":"20180325_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1e461-dd17-4bd6-ad19-fddb2f7f3b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 25. 15:21","title":"Tolatóradar: ilyen autókat ne vegyen, ha fél a nagy értékvesztéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár a piac 15 százalékát is megszerezhet. Mindenki a Tesco csodafegyverére vár.","shortLead":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár...","id":"20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec281ad-114b-4680-8745-1582bfd25c53","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","timestamp":"2018. március. 26. 10:49","title":"Nagy az izgalom a briteknél az Aldi és a Lidl új rohama miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","shortLead":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","id":"20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39824c39-03be-4c94-bb2a-d2af729004a7","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","timestamp":"2018. március. 25. 19:42","title":"Méreggel átitatott kenyér miatt pusztulhatott el egy macska Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment a Jobbik központi oldalára.","shortLead":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment...","id":"20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e15260d-bde4-4fb7-b250-169799d59c64","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","timestamp":"2018. március. 25. 21:12","title":"Jobbik: Támadás érte a párt Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","shortLead":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","id":"20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446858fa-7b0f-4eb8-b1d9-133190fc2438","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","timestamp":"2018. március. 26. 15:34","title":"Itt van Mészáros nagy dobása: kivásárolja a cseh partnerét a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most csak ötös volt a hatoson.","shortLead":"Most csak ötös volt a hatoson.","id":"20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b2ca8-e88e-486e-9d5b-3ab55567d779","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. március. 25. 16:41","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]