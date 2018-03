Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja, Simicska Lajos is használja a saját médiáját. A Politico helyzetképe szerint egy erős kormánypárt és egy mélyen megosztott ellenzék készül az április 8-i választásokra. \r

\r

","shortLead":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja...","id":"20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25eb56-5bd9-4110-8a14-ddb36c191eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","timestamp":"2018. március. 26. 19:32","title":"Politico: Kiszivárogtatási csatába csapott át az egyre forrósodó magyar kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010 előtthöz képest elértük a Kánaánt a kormányzat szerint.","shortLead":"2010 előtthöz képest elértük a Kánaánt a kormányzat szerint.","id":"20180327_A_kormany_szerint_az_egeszsegugyi_varolistak_nalunk_majdnem_a_legrovidebbek_Europaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8100595a-6895-4dc7-82a4-7e3e25cde1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_kormany_szerint_az_egeszsegugyi_varolistak_nalunk_majdnem_a_legrovidebbek_Europaban","timestamp":"2018. március. 27. 11:28","title":"A kormány szerint az egészségügyi várólisták nálunk majdnem a legrövidebbek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csengeri nő, aki Kósa Lajossal tervezett nagy dolgokat, elhagyta az országot, Kósa pedig a múlt héten egy fórumát is lemondta. De ha avatni kell, azt nem hagyja ki.","shortLead":"A csengeri nő, aki Kósa Lajossal tervezett nagy dolgokat, elhagyta az országot, Kósa pedig a múlt héten egy fórumát is...","id":"20180326_Az_oroksegi_botrany_ota_bujkal_Kosa_de_egy_utat_azert_avatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5807fb2c-f96e-4200-bc98-80e31fdc8aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Az_oroksegi_botrany_ota_bujkal_Kosa_de_egy_utat_azert_avatott","timestamp":"2018. március. 26. 17:02","title":"Az örökségi botrány óta bujkál Kósa, de egy utat azért avatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vélemény.","shortLead":"Vélemény.","id":"20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94866fcb-bf18-47d7-944a-4e762a60ae18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","timestamp":"2018. március. 27. 14:03","title":"10 dolog, amiben a Facebook különbözik a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Cunard és a P&O hajózási céget is birtokló óriás, a Carnival Corporation ellen hirdettek bojkottot a nemzetközi melegszervezetek, miután a vállalat egyes hajóin megtiltották a melegházassági szertartások lebonyolítását. ","shortLead":"A Cunard és a P&O hajózási céget is birtokló óriás, a Carnival Corporation ellen hirdettek bojkottot a nemzetközi...","id":"20180326_Bojkottot_hirdettek_a_melegszervezetek_a_legnagyobb_hajozasi_ceg_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8003af2-1176-46e6-9a53-6158ae2f33e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Bojkottot_hirdettek_a_melegszervezetek_a_legnagyobb_hajozasi_ceg_ellen","timestamp":"2018. március. 26. 17:52","title":"Bojkottot hirdettek a melegszervezetek a legnagyobb hajózási cég ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes többi könyv együttvéve Magyarországon.","shortLead":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes...","id":"20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb39b666-6985-473f-8819-77c1b30048db","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","timestamp":"2018. március. 27. 15:04","title":"Elképesztő mennyiségű közpénzből készült Leslie Mandoki könyve, csak épp a köz nem láthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51019ec3-16d4-46db-a946-dc7d0eede095","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Muszáj motiválni az 1995 után született dolgozókat. ","shortLead":"Muszáj motiválni az 1995 után született dolgozókat. ","id":"20180326_A_cegek_is_tehetnek_rola_nem_eri_meg_a_lojalitas_a_munkavallalok_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51019ec3-16d4-46db-a946-dc7d0eede095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efef017-a260-4c7a-8a95-4f2b3ee1da87","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180326_A_cegek_is_tehetnek_rola_nem_eri_meg_a_lojalitas_a_munkavallalok_szerint","timestamp":"2018. március. 26. 13:56","title":"A cégek is tehetnek róla: nem éri meg a lojalitás a munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]