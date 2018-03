"A mai nappal sportolói pályafutásomat hivatalosan befejezem. Talán életem legnehezebb pillanata ez most, de be kellett látnom, hogy azt a sok nehézséget, ami engem az utóbbi időben hátráltatott, nem tudom legyőzni" – mondta könnyeivel küszködve Gyurta Dániel a Komjádi uszodába szervezett sajtótájékoztatón. A 28 éves olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó egy hónappal ezelőtt a Nemzeti Sportnak nyilatkozva még úgy fogalmazott, továbbra is él benne az úszás iránti szerelem, de az még elválik, hogyan folytatódik a pályafutása. Akkor még benne volt a pakliban, hogy ott lesz az augusztusi Európa-bajnokságon vagy a decemberi rövidpályás vb-n.

Sós Csaba szövetségi kapitány még a múlt héten is arról beszélt, bízik abban, hogy Gyurta részt vesz a szerdán kezdődő országos bajnokságon. Sőt, az úszó bejelentésének napján adott interjújában sem utalt arra, hogy a válogatott egyik oszlopának pályafutása lezárult. Az M4-en reggel azt mondta, Gyurta az úszást még nem adta fel, de tudomásul fogja venni, ha egyszer befejezi a karrierjét.

Micsoda karriert. Az 1989. május 4-én született Gyurta az egyik legsikeresebb magyar mellúszó, igazi 200-as specialista. Még csak 13 éves volt, amikor a neve mellett már a 16 évesek korosztályos magyar csúcsa virította statisztikában, a következő esztendőben pedig felnőtt országos bajnok lett rövidpályán.

Korán, 15 évesen jött számára az első igazán nagy siker, az olimpiai érem. Bár csak a döntőbe jutás volt a célja, azt sem akárhogyan teljesítette: Rózsa Norbert 1992-es rekordját adta át a múltnak. A fináléban pedig második lett a japán sztár, az olimpiai rekordot úszó Koszuke Kitadzsima mögött, az amerikai Brendan Hansent maga mögé utasítva.

Talán túl korán is lett meg az az érem; Athén után évekig nem találta magát, nyerő formáját. A sikerével hihetetlen érdeklődést rántott magára, reklámokban, majd az RTL Klub napi sorozatában, a Barátok Köztben is szerepet vállalt, a sport pedig háttérbe szorult az életben. Formahanyatlása a szövetségben is vitákat generált. Edzője, Széles Sándor, akivel tízéves kora óta dolgozott együtt, maga sem találta a választ arra, miért nem képes ugyanolyan szinten teljesíteni a versenyzője, mint korábban. Magát hibáztatta, úgy érezte, Athén után elhanyagolta őt, és jobban figyelt a többi tanítványára, de Gyurta testalkatának előnytelen változása sem segített. Közben az akkori szövetségi kapitány, Kiss László újra és újra elmondta: a sportolónak az tenne a legjobbat, ha edzőt váltana, ő azonban erről hallani sem akart. Széles és Gyurta a többszöri ultimátum ellenére is kitartottak egymás mellett, és a közös munkának lassacskán meg is lett az eredménye.

Az úszó a pekingi olimpián 200 méteren újra megvillantotta tehetségét, a selejtezőben Európa-csúcsot úszott, végül a döntőben 5. lett. 100-on az első körből sem jutott tovább.

2009-ben aztán újra magára talált, és elindult a sorozata, amely miatt visszavonulásáról szóló bejelentésében úgy fogalmazhatott: hat éven át verhetetlen volt. Európa-csúccsal lett világbajnok 200-on, a címét 2011-ben Sanghajban és 2013-ban Barcelonában is képes volt megvédeni, s csak Kazanyban tudták legyőzni, akkor meg kellett elégednie a bronzéremmel. Közben az Eb-kről is elhozott két aranyat (2010, 2012), s az olimpián is csúcsra ért: 2012-ben Londonban világcsúcsot úszva győzött.

"Nehéz bármit is mondani, azt hiszem ez életem úszása volt. Nagyon szokatlan érzés volt, édesanyámra gondoltam, ő adott plusz erőket. " – mondta az MTVA riporterének a verseny után. "Egy olimpiai bajnoknak ugyanolyan szerénységgel kell végeznie a dolgát. A vitrinem jobban tele lesz, de néhány másodperc nem változtatja meg az életem" – tette hozzá.

Győzelme másnapján emlékezetes gesztust tett: bejelentette, hogy aranyérme másolatát néhány hónappal korábban elhunyt norvég úszótársa és barátja, Alexander Dale Oen családjának ajánlja fel. Mivel azonban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) nem engedélyezte, hogy a medálról másolat készüljön, Gyurta végül egy emlékérmet adott át a tragikusan fiatalon távozott úszó testvérének, amiért 2013-ban Fair Play-díjat kapott.

Ugyanabban az évben kezdte építeni sportdiplomata-karrierjét. Előbb a Magyar Úszószövetség, majd az Európai Olimpiai Bizottság sportolói szervezetének tagjai közé választották be. Ez utóbbi alkalommal úgy fogalmazott, több éve foglalkoztatja már a gondolat, hogy be kellene kapcsolódni egy sportolókért dolgozó nemzetközi szervezet munkájába. A 2024-es budapesti olimpiarendezést népszerűsítő kampányban is szerepet vállalt az Olimpiai Védnöki Testület tagjakért. Az igazán nagy előrelépés azonban az volt számára, hogy a 2016-os riói olimpia után – az orosz rúdugróval, Jelena Iszinbajevával együtt – a NOB sportolói bizottságának tagja lett.

Kazany után fokozatosan gyengült a teljesítménye. A 2016-os Eb-n el sem indult, a riói olimpián 100 méteren pedig nem jutott a döntőbe: szétúszásra kényszerült volna, de visszalépett. Fő számában, a 200-on már odáig sem jutott, két 17. hely szerepelt a neve mellett.

Akkoriban szakította meg végleg a kapcsolatot Széles Sándorral, mivel az edző egészségi állapota miatt már nem tudta őt úgy segíteni a munkában, ahogy az elvárható lett volna. Széles évek óta betegeskedett – 2015-ben, a kazanyi vb alatt is kórházba kellett vinni –, alkoholproblémái ismertek voltak. A tréner az úszó riói szereplése után azt nyilatkozta, az eredményekért nem tudja vállalni a felelősséget, s hozzátette, kollégáit, Kovácshegyi Ferencet és Virth Balázst kellene megkérdezni arról, hogyan tervezték meg a felkészülést. Erre Gyurta úgy reagált: Széles nyilatkozata nem volt korrekt. "Én csak azt kértem tőle, hogy nézzen magába, és gondolja végig: ha az ő lelkivilága megengedi, hogy azt nyilatkozza, hogy nem voltam jól felkészülve, ám legyen. Én viszont, ha visszagondolok az elmúlt négy esztendőre, egy kezemen meg tudom számolni, hány edzést vezetett le nekem… És nem azért történt így, mert mi azt mondtuk, ne tegye" – mondta a Nemzeti Sportnak.

2016 októberében aztán bejelentette, hogy a továbbiakban Nagy József irányítja az edzéseit. Az edzőváltásnak azonban nem köszönhetett újabb sikereket, a hazai rendezésű vizes vb-re sem tudott felpörögni. 100 méteren a 28., 200-on a 17. helyen végzett. Azt mondta, számított rá, és nem csalódott. "2004-ben is hasonló gödörbe kerültem, akkor is ki tudtam jönni belőle, most is ez a cél. Voltunk már olyan helyzetben, hogy ki kellett lábalni valamiből. Semmiképpen sem akarok változtatni azon a munkán, amit tavaly elkezdtünk Nagy Józseffel. Tizenhét év után nagyon nehéz megváltoztatni a technikámat, de menni kell tovább előre" – magyarázta akkor az újságíróknak a vegyes zónában.

Később az ő hibája – rossz rajtja – miatt zárták ki a 4x100 méteres magyar mix vegyesváltót a vb-ről. Sós Csaba mindezek ellenére megvédte. "Korlátlan a hitele nálam, nem inogott meg a bizalmam abban, hogy újra a csúcson lehet" – jelentette ki akkor.

Kedden kora délután azonban kiderült, nem lesz újabb verseny. Gyurta jelképesen egy utolsó, 50 méteres úszással zárta le karrierjét: Wladár Sándornak, az úszószövetség elnökének sípszavára, hét gyermekkel közösen teljesítette a távot.

Előtte azért elmondta még, hogy igazán csak két-két és fél hónapja merült fel benne a befejezés kérdése. Utalt arra, hogy bizonyos körülmények már nem tették lehetővé, hogy teljes értékű munkát végezzen, márpedig – amint fogalmazott – a "90 százalék kevés". Azt is elárulta, hogy sérülések nehezítették a dolgát, a háta már a tavalyi vb előtt három-négy héttel komolyan megsérült, a térde és combja sem volt rendben.

"A medencéknek nem fordítok hátat, a magyar úszás számíthat rám" – jelentette ki, azt azonban még nem tudja, milyen szerepkörben képviseli majd a sportágat. Abban biztos, hogy edző nem lesz.