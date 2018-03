Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9ab7d5-b504-4453-b01b-13ba2dcc67b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telekocsis programokhoz hasonló, közösségi személyszállítást segítő appot fejlesztettek a momentumosok, hogy a külföldön élőknek se okozzon gondot a távolság, ha részt vennének a közelgő voksoláson.","shortLead":"A telekocsis programokhoz hasonló, közösségi személyszállítást segítő appot fejlesztettek a momentumosok...","id":"20180326_kulfoldon_szavazas_aprilis_8_momentour_alkalmazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9ab7d5-b504-4453-b01b-13ba2dcc67b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccf16e8-8cc2-4683-bc83-4690ebed0cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_kulfoldon_szavazas_aprilis_8_momentour_alkalmazas","timestamp":"2018. március. 26. 15:03","title":"A Momentum megcsinálta a választás Uberjét: gombnyomásra hívhat „taxit”, ami szavazni viszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt az egyik legmegrázóbb vesztesége volt az amerikaiaknak.","shortLead":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt...","id":"20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ed4ea-fdc5-489e-8375-a1a9d602b893","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","timestamp":"2018. március. 27. 07:02","title":"4200 méter mélyen találták meg a 76 éve elsüllyedt hajót, ami az amerikai történelem egyik legfontosabb darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","shortLead":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","id":"20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1895dd36-c20c-4f90-987f-689893fbb368","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2018. március. 27. 17:00","title":"Szabadalom már van: ilyen az igazi vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai miatt tett kifogásait. Komárom-Esztergom megye 3-as számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága azt állapította meg: nem történt jogellenes kampánytevékenység.","shortLead":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai...","id":"20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b9d996-4da9-47df-873f-df7d76b3d780","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","timestamp":"2018. március. 25. 23:57","title":"Orbán egyelőre megmenekült attól, hogy jogellenesnek nyilvánítsák óvodai kampányolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"","category":"kkv","description":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","shortLead":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","id":"20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71dcb4-29bc-4390-9402-d9b017fdc552","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","timestamp":"2018. március. 26. 13:33","title":"Megint nagyot gurított a Lidl: elég a két óra munka is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most Orbán emelte a tétet.","shortLead":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most...","id":"20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81b740-a37d-4c25-a965-f4f9d1310f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","timestamp":"2018. március. 27. 13:24","title":"Orbán: Ha az ellenzék nyerne, az ország összes pénzét a bevándorlókra szánnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d6da43-0fe2-4213-84d2-f00a901a862b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Japánban ez már a cseresznyevirágzás vége, de még mindig csodás látványt nyújtanak a fák. ","shortLead":"Japánban ez már a cseresznyevirágzás vége, de még mindig csodás látványt nyújtanak a fák. ","id":"20180326_Tavaszvaro_fotok_Japanban_mar_viragoznak_a_cseresznyefak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56d6da43-0fe2-4213-84d2-f00a901a862b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473e426a-4a81-48a1-ab3c-e5c561ba0010","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Tavaszvaro_fotok_Japanban_mar_viragoznak_a_cseresznyefak","timestamp":"2018. március. 26. 11:38","title":"Tavaszváró fotók: Japánban már virágoznak a cseresznyefák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]