[{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","shortLead":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","id":"20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4ae93-b99e-4505-86e1-387850c88123","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","timestamp":"2018. március. 27. 15:24","title":"Tagadja a pénzmosási ügy futára, hogy elszökött a magyar hatóságok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn. Különösen nehéz a helyzet, ha olyan vendégháznál próbálkozik az ember, amiről a környéken mindenki azt mondja: az valójában a térség fideszes képviselőjének rezidenciája. ","shortLead":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn...","id":"20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be512e23-bf95-4c18-9e68-de1205bd2e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","timestamp":"2018. március. 27. 06:30","title":"„Már hogyne lenne vendégház!” – tagadja a fideszes képviselő, hogy saját házát húzta fel az uniós milliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig együttműködésre volna szükség.","shortLead":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig...","id":"20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4dad60-786e-4a80-9aac-9681c271bd3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:33","title":"45 helyen győzhető le a Fidesz a V18 és Márki-Zay szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el - mondta Parragh László.","shortLead":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el...","id":"20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7385a91-d342-470c-bfef-b4d3dc3d8c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","timestamp":"2018. március. 28. 18:20","title":"Parragh: Nevezzék át a Soroksári utat Demján Sándor útra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\" erre utal.","shortLead":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\"...","id":"20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792d0ce5-cc86-471a-8db1-3527a36cb04e","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","timestamp":"2018. március. 27. 09:59","title":"Kovács Zoltán: Soros készítette elő a röszkei zavargást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kkv","description":"Ha Magyarországon Mészáros Lőrincek lépnek a Demján Sándorok helyébe, akkor régen rossz. Mert Demján autonóm, Mészáros viszont balga szolga. Vagy hagyja, hogy annak látsszon. Farkas Zoltán tavaly augusztusban vetette össze a két üzletember pályafutását, egyiknek az eredményeit a másik hirtelen támadt \"sikereivel\".","shortLead":"Ha Magyarországon Mészáros Lőrincek lépnek a Demján Sándorok helyébe, akkor régen rossz. Mert Demján autonóm, Mészáros...","id":"20180327_Farkas_Zoltan_Ami_volt_Demjan_es_ami_nem_lesz_Meszaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca02ea-c656-41bc-a9d2-93c5c0dad5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Farkas_Zoltan_Ami_volt_Demjan_es_ami_nem_lesz_Meszaros","timestamp":"2018. március. 27. 17:50","title":"Farkas Zoltán: Ami volt Demján és ami nem lesz Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt szemmel láthatóan nem zavarta, hogy pirosat mutat a jelzőlámpa.","shortLead":"A sofőrt szemmel láthatóan nem zavarta, hogy pirosat mutat a jelzőlámpa.","id":"20180328_szabalytalan_pecsi_busz_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212ce720-6658-4507-89d8-8b07facd7dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_szabalytalan_pecsi_busz_video","timestamp":"2018. március. 28. 04:01","title":"Szabálytalanság: így hajtott át a piroson a pécsi busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]