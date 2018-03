Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti portál cikkére úgy reagált Kovács Miklós Ahmed, hogy feljelentette a portált zaklatásért és rágalmazásért.\r

\r

","shortLead":"A kormánypárti portál cikkére úgy reagált Kovács Miklós Ahmed, hogy feljelentette a portált zaklatásért és...","id":"20180327_A_Magyar_Iszlam_Kozosseg_vezetoje_feljelenti_a_Pesti_Sracokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f4a3a7-13ad-42fc-9cdc-7ff9fee00d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_Magyar_Iszlam_Kozosseg_vezetoje_feljelenti_a_Pesti_Sracokat","timestamp":"2018. március. 27. 18:36","title":"A Magyar Iszlám Közösség vezetője feljelenti a Pesti Srácokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a79962f-7c1d-4173-9932-0c11f27bb96e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fenntarthatósági témákra érzékeny egyetemistáktól, főiskolásoktól vár ötleteket ökológiai lábnyomának további csökkentésére a Heineken Hungária. Az ebből a megfontolásból diákversenyt indító vállalat tíz év alatt 42 százalékot faragott le a gyártás során képződő széndioxid mennyiségéből, ezen a mutatón szeretnének még tovább javítani.","shortLead":"Fenntarthatósági témákra érzékeny egyetemistáktól, főiskolásoktól vár ötleteket ökológiai lábnyomának további...","id":"20180327_heineken_dobd_a_c_t_diakverseny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a79962f-7c1d-4173-9932-0c11f27bb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1944e223-ca37-4652-9224-5a1e1ba7b67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_heineken_dobd_a_c_t_diakverseny","timestamp":"2018. március. 27. 16:03","title":"\"Széndobálókat\" keres a Heineken, és nem is akármit ad cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","shortLead":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","id":"20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b18d453-02a4-4fce-aff8-ea1655253206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","timestamp":"2018. március. 28. 10:23","title":"Megjött az Audi RS5 Sportback: családi autónak sem rossz, 450 lovas sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos négyzetméterárak, és 15 százalékkal rövidült az értékesítés ideje is.\r

","shortLead":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos...","id":"20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09354eb7-dadd-49b2-823d-1c23c2c7288f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","timestamp":"2018. március. 28. 09:16","title":"Gyorsabban elkelnek, pedig nagyon megdrágultak a vidéki lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit, így azt ki kellett operálni a gyomrából. ","shortLead":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit...","id":"20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3460df-9b16-4483-9b66-827f95b1f2bf","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","timestamp":"2018. március. 27. 10:04","title":"Sértetlenül maradt kockás papucsot húztak ki egy piton gyomrából -videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges döntést. ","shortLead":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges...","id":"20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7161a7ba-4a90-458b-9591-b9c9723f9a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 20:59","title":"Fizetnie kell Le Pennek a náci gázkamrás kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","shortLead":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","id":"20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854b73d-a3a1-4faf-ab27-453955efd980","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","timestamp":"2018. március. 28. 07:31","title":"Kirúgták a városházi portást, aki Kósa Lajos pécsi látogatásakor volt szolgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","shortLead":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","id":"20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a47e007-d27b-478a-ba18-cf8e4f92a467","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","timestamp":"2018. március. 27. 13:32","title":"\"Köszönöm, vége!\" – Gyurta Dániel visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]