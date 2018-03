Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi kapitányként. ","shortLead":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi...","id":"20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e7b323-7dd1-41bb-aad7-08a7a9f028f9","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","timestamp":"2018. március. 26. 18:15","title":"Leekens nem foglalkozik a negatív kritikákkal, inkább tovább kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely NATO-tagállam területén idegmérget vetettek be.","shortLead":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely...","id":"20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af0ff4-25ea-4a45-9e1c-95d97eb83eb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 17:16","title":"A NATO is adott egy sallert Oroszországnak a Szkripal-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41b857c-653a-40da-b8a7-bde422d1a8a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"6-1-re nyertek a madridi felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"6-1-re nyertek a madridi felkészülési mérkőzésen.","id":"20180328_kiutotte_az_argentinokat_a_spanyol_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41b857c-653a-40da-b8a7-bde422d1a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beea3d8-0529-471a-a031-e20643a3911b","keywords":null,"link":"/sport/20180328_kiutotte_az_argentinokat_a_spanyol_valogatott","timestamp":"2018. március. 28. 06:20","title":"Kiütötte az argentinokat a spanyol válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mátrai Erőművel kapcsolatos tervei volt a téma. ","shortLead":"A Mátrai Erőművel kapcsolatos tervei volt a téma. ","id":"20180327_Interjut_adott_sajat_ujsagjanak_Meszaros_Lorinc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b5e68-ecd0-4221-a24b-1be8a5d03a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Interjut_adott_sajat_ujsagjanak_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. március. 27. 09:22","title":"Interjút adott saját újságjának Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a0891b-4bb5-435e-aba2-17b0285ac7eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Holnemvolt Vár a húsvéti hosszú hétvégén még nem, de április végétől már várja a vendégeket, benne a Nyíhangárral és a Macskaköves udvarral. Az ennél is nagyobb látványosság, a Pannon Park átadását most 2020-ra ígérik.","shortLead":"A Holnemvolt Vár a húsvéti hosszú hétvégén még nem, de április végétől már várja a vendégeket, benne a Nyíhangárral és...","id":"20180327_azt_igerik_aprilis_vegen_megnyilhat_az_elso_nagy_ujdonsag_a_budapesti_allatkertben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4a0891b-4bb5-435e-aba2-17b0285ac7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf02dfc-92f3-4e30-9d38-020bf3f88bd7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_azt_igerik_aprilis_vegen_megnyilhat_az_elso_nagy_ujdonsag_a_budapesti_allatkertben","timestamp":"2018. március. 27. 16:36","title":"Azt ígérik, április végén megnyílhat az első nagy újdonság a budapesti állatkertben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f2e82-45e8-43d1-9dd3-d62ff2aaf861","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Migránsfrász” nevű internetes oldalt üzemeltette az a szélsőjobbos német fegyverkereskedő, akit elfogtak a magyar hatóságok.","shortLead":"A „Migránsfrász” nevű internetes oldalt üzemeltette az a szélsőjobbos német fegyverkereskedő, akit elfogtak a magyar...","id":"20180328_Magyar_orizetben_a_fegyverarus_nemet_szelsojobbos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734f2e82-45e8-43d1-9dd3-d62ff2aaf861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba4664d-6604-4157-90b1-611c3aa2e030","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Magyar_orizetben_a_fegyverarus_nemet_szelsojobbos","timestamp":"2018. március. 28. 14:23","title":"Magyar rendőrök fogtak el egy fegyverárus német szélsőjobbost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8d149e-6b09-41a3-886f-1167a6e6bbeb","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","timestamp":"2018. március. 26. 19:25","title":"Messi felépült a combsérüléséből, keddtől újra pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A benzinkutak ára között akár 50 forintos eltérés is lehet, az újabb emelést így elképzelhető, hogy lesz, aki meg sem érzi. ","shortLead":"A benzinkutak ára között akár 50 forintos eltérés is lehet, az újabb emelést így elképzelhető, hogy lesz, aki meg sem...","id":"20180326_a_szokottnal_jobban_dragul_szerdatol_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13d556e-b64a-4a7b-9cab-82b762a30065","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_a_szokottnal_jobban_dragul_szerdatol_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. március. 26. 18:31","title":"A szokottnál jobban drágul szerdától a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]