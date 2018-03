Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"240adc2b-64c2-4b3d-a024-b49c7217835e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mayweather ugyan nem kerek születésnapot ünnepel, de igen értékes ajándékkal lepte meg saját magát. ","shortLead":"Mayweather ugyan nem kerek születésnapot ünnepel, de igen értékes ajándékkal lepte meg saját magát. ","id":"20180327_150_millio_forintos_rollsroyce_szulinapra_a_boxbajnok_megadta_a_modjat__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240adc2b-64c2-4b3d-a024-b49c7217835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db9d11c-ddf8-407a-b160-abfe66575e53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_150_millio_forintos_rollsroyce_szulinapra_a_boxbajnok_megadta_a_modjat__video","timestamp":"2018. március. 27. 14:27","title":"150 millió forintos Rolls-Royce szülinapra: a boxbajnok megadta a módját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai Szolgálat 2050. július 10-re prognosztizált időjárás-jelentésében, amellyel a klímaváltozás hatásaira hívják fel a figyelmet.","shortLead":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai...","id":"20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd0a867-26e9-44b1-aa26-1e671e167e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 27. 09:03","title":"Röviden? Baj van. – 2050. július 10-re szóló időjárás-előrejelzést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","shortLead":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","id":"20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d47b55-8647-4c9d-9e9c-120418b54286","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","timestamp":"2018. március. 27. 13:25","title":"Kapott az államtól majdnem kétmilliárdot Mészáros Lőrinc egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos probléma merült fel az áruházban kapható, egyik Silvercrest márkájú haj- és szakállvágóval, a termék ugyanis töltés, illetve használat során is kigyulladhat és szétrobbanhat. ","shortLead":"Súlyos probléma merült fel az áruházban kapható, egyik Silvercrest márkájú haj- és szakállvágóval, a termék ugyanis...","id":"20180326_Robbanos_szakallvagora_figyelmeztet_a_Lidl_ha_ilyet_vett_azonnal_vigye_vissza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0146d2-d530-4297-8626-cfa6b2cb6e78","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Robbanos_szakallvagora_figyelmeztet_a_Lidl_ha_ilyet_vett_azonnal_vigye_vissza","timestamp":"2018. március. 26. 16:00","title":"Robbanós szakállvágóra figyelmeztet a Lidl, ha ilyet vett, azonnal vigye vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért fel egy meccsre, vélhetően azért, hogy vele, illetve az arcából lett internetes poénnal hergeljék a United csapatát. ","shortLead":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért...","id":"20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e0d9-b94e-409e-a410-7494dd3cf8b7","keywords":null,"link":"/elet/20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","timestamp":"2018. március. 26. 18:57","title":"A Manchester City is meglovagolja a mémmé lett budapesti nyugdíjas sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Folyosonyi_papiron_fer_csak_el_a_Krasznahorkairegeny_elso_mondata_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fd72-cd6f-4344-80ba-b57969734292","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Folyosonyi_papiron_fer_csak_el_a_Krasznahorkairegeny_elso_mondata_foto","timestamp":"2018. március. 26. 12:20","title":"Folyosónyi papíron fér csak el a Krasznahorkai-regény első mondata (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","shortLead":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","id":"20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4ae93-b99e-4505-86e1-387850c88123","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","timestamp":"2018. március. 27. 15:24","title":"Tagadja a pénzmosási ügy futára, hogy elszökött a magyar hatóságok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9faa364-8a4f-4364-8f99-066f2a90715c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolóban álló autókat hamar elérte a hó. A többségét betemette, de volt, amit maga előtt tolt tovább.","shortLead":"A parkolóban álló autókat hamar elérte a hó. A többségét betemette, de volt, amit maga előtt tolt tovább.","id":"20180327_lavina_oroszorszag_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9faa364-8a4f-4364-8f99-066f2a90715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7199be3a-9eb4-4e4d-8250-69fb73083789","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_lavina_oroszorszag_video","timestamp":"2018. március. 27. 08:21","title":"Lavina temetett be több mint egy tucat autót Oroszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]