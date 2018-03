Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt szemmel láthatólag nem zavarta, hogy pirosat mutat a jelzőlámpa.","shortLead":"A sofőrt szemmel láthatólag nem zavarta, hogy pirosat mutat a jelzőlámpa.","id":"20180328_szabalytalan_pecsi_busz_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212ce720-6658-4507-89d8-8b07facd7dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_szabalytalan_pecsi_busz_video","timestamp":"2018. március. 28. 04:01","title":"Szabálytalanság: így hajtott át a piroson a pécsi busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330204db-5dcd-4449-abd7-0fb06b7f184a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_Kormany_vs_Helsinki_Bizottsag__Orkeny_Istvan_beleszol_a_magyar_valasztasokba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330204db-5dcd-4449-abd7-0fb06b7f184a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaf0eed-914a-4bee-ab18-f87ab8fa597d","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kormany_vs_Helsinki_Bizottsag__Orkeny_Istvan_beleszol_a_magyar_valasztasokba","timestamp":"2018. március. 27. 10:48","title":"Kormány vs. Helsinki Bizottság – Örkény István beleszól a magyar választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f6c53-9285-4fc0-984f-ba8d0acabc69","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt helyen módosított kezdőcsapatot küldött pályára a szövetségi kapitány a skótok ellen. A cél a kazahok elleni kínos vereség emlékének fakítása.","shortLead":"Öt helyen módosított kezdőcsapatot küldött pályára a szövetségi kapitány a skótok ellen. A cél a kazahok elleni kínos...","id":"20180327_magyar_skot_felkeszulesi_merkozes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f6c53-9285-4fc0-984f-ba8d0acabc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50e17e-359b-473a-ad51-1ef29df995af","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_skot_felkeszulesi_merkozes","timestamp":"2018. március. 27. 19:55","title":"Megalázó vereség után a skótok ellen kapaszkodna a magyar válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. Az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért kapott mentelmi jogot.","shortLead":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint...","id":"20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5ae6ba-2fae-4eaa-baac-861bda628101","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 27. 21:47","title":"Nem függesztik fel a gyilkossági kísérlettel vádolt szolnoki képviselőjelölt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdélyi magyarok, románok, és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat.","shortLead":"Erdélyi magyarok, románok, és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat...","id":"20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b5c66-aee0-4d0f-8c9a-02f260fe06f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","timestamp":"2018. március. 28. 06:30","title":"Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt okoz. Ilyen azonban nem történt idén sem a mátrai, sem az egri borvidéken.","shortLead":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt...","id":"20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658aa623-165f-494b-b128-34e0f885f53b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","timestamp":"2018. március. 26. 16:36","title":"Megkímélte a fagy az egri szőlőt, sőt, a márciusi hideg még jól is jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8d149e-6b09-41a3-886f-1167a6e6bbeb","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","timestamp":"2018. március. 26. 19:25","title":"Messi felépült a combsérüléséből, keddtől újra pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","shortLead":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","id":"20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de697bdb-8b79-4128-84a2-137c7a692031","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","timestamp":"2018. március. 27. 20:12","title":"Leszedték a Momentum plakátjait, több mint félmillióra bírságolták a kecskeméti buszpályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]