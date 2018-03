Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején a budapestieknek.","shortLead":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején...","id":"20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6cd59-dd98-480d-a266-046b6943f372","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","timestamp":"2018. március. 28. 11:45","title":"Szlovákiában is leállt az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán Georges Leekens szövetségi kapitány a 20 órakor kezdődő, skótok elleni barátságos mérkőzésre.","shortLead":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán...","id":"20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db209f92-cd35-472f-8c27-034262fcc9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","timestamp":"2018. március. 27. 19:18","title":"Nikolicsot kihagyta Leekens – ez a magyar kezdő a skótok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33267c51-5dd6-4cb7-b668-dedff3ae8a2f","c_author":"","category":"vilag","description":"A fukusimai egyetem környezeti sugárzással foglalkozó professzora szerint létezik egy föld alatti átjáró az erőmű és a tenger között, amelyen át a víz még mindig szivárog a tengerbe.","shortLead":"A fukusimai egyetem környezeti sugárzással foglalkozó professzora szerint létezik egy föld alatti átjáró az erőmű és...","id":"20180329_Meg_mindig_sugarszennyezett_viz_szivarog_a_tengerbe_a_fukusimai_eromubol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33267c51-5dd6-4cb7-b668-dedff3ae8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7453864f-cd99-40e4-9c5c-fd42870940de","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Meg_mindig_sugarszennyezett_viz_szivarog_a_tengerbe_a_fukusimai_eromubol","timestamp":"2018. március. 29. 06:30","title":"Még mindig sugárszennyezett víz szivárog a tengerbe a fukusimai erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram legszebb, legérdekesebb képeit rengetegen lájkolják és kommentelik. Az alábbi szolgáltatással éppen ezeket kereshetjük ki igen egyszerűen.","shortLead":"Az Instagram legszebb, legérdekesebb képeit rengetegen lájkolják és kommentelik. Az alábbi szolgáltatással éppen ezeket...","id":"20180327_a_leggyakrabban_lajkolt_es_kommentelt_kepek_az_instagramon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0f5dfa-6ef8-4eef-8c9a-3da8d0460044","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_a_leggyakrabban_lajkolt_es_kommentelt_kepek_az_instagramon","timestamp":"2018. március. 27. 21:03","title":"Kíváncsi az Instagram legszebb, legizgalmasabb képeire? Akkor ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940241ed-7189-46df-85c4-761ec7239438","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádemelési javaslattal élt a rendőrség az 52 éves kazincbarcikai buszsofőrrel szemben.","shortLead":"Vádemelési javaslattal élt a rendőrség az 52 éves kazincbarcikai buszsofőrrel szemben.","id":"20180327_busz_kiesett_kerek_kazincbarcika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940241ed-7189-46df-85c4-761ec7239438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be651b09-9c39-4c96-8cb1-2335e00d4f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_busz_kiesett_kerek_kazincbarcika","timestamp":"2018. március. 27. 11:21","title":"Nem figyelt rendesen a buszsofőr, leelőzte a kerék a buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","shortLead":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","id":"20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45524ad-2526-4f91-a50f-9ed6c5ad532b","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","timestamp":"2018. március. 28. 13:16","title":"Feladta magát Skóciában a volt katalán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3436e498-2f76-42b0-95c7-e8de020be738","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kedden már részt vett a Bayern München edzésén. ","shortLead":"Kedden már részt vett a Bayern München edzésén. ","id":"20180327_Makacs_serulese_utan_mar_ujra_kocog_Neuer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3436e498-2f76-42b0-95c7-e8de020be738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca42b71-3cc4-4a3a-98bc-f4576ad9c324","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Makacs_serulese_utan_mar_ujra_kocog_Neuer","timestamp":"2018. március. 27. 13:17","title":"Makacs sérülése után már újra kocog Neuer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon.","shortLead":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos...","id":"20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adccca4a-fe15-4fad-af12-d122c5ee47d2","keywords":null,"link":"/sport/20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. március. 27. 15:17","title":"Hosszú Katinka meglepte a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]