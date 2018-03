Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane Goodallról. Az ötven évvel ezelőtti felvételek betekintést engednek Goodall munkájába, és közvetlen közelről mutatják be, milyen volt az etológus élete a csimpánzok közt.","shortLead":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane...","id":"20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d24ccc-3093-4fc4-83cf-6a9f3db4762f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","timestamp":"2018. március. 29. 07:02","title":"Érdemes lesz vasárnap a tévé elé ülni: eddig soha nem látott felvételekkel jön a Jane Goodall életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","id":"20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dce429-800f-4978-b7a5-900070c74457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","timestamp":"2018. március. 29. 13:24","title":"Tömegek kérték: 550 lóerős divatterepjáró a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal gyanúsított Ndrangheta-csoporthoz köthető olaszok birtokoltak.","shortLead":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal...","id":"20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3e08bf-106c-4211-a553-f5db1705af65","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","timestamp":"2018. március. 28. 10:59","title":"EU-s támogatást kaptak a szlovák újságíró meggyilkolásával gyanúsított maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit legfelső bíróság érvénytelenítette azt a határozatot, amellyel szabadlábra helyezték a többszörös nemi erőszakkal és molesztálással vádolt brit John Worboyt. A férfit ugyan csak egy erőszakért, valamint öt molesztálás miatt ítélték el, valószínű, hogy 2002-2008 között több mint száz nő ellen követett el bűncselekményeket.\r

","shortLead":"A brit legfelső bíróság érvénytelenítette azt a határozatot, amellyel szabadlábra helyezték a többszörös nemi...","id":"20180328_Botranyt_okozott_a_brit_eroszaktevo_szabadon_bocsatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c0e371-e5b3-4217-8b57-ec77afdb2ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Botranyt_okozott_a_brit_eroszaktevo_szabadon_bocsatasa","timestamp":"2018. március. 28. 14:04","title":"Botrányt okozott a brit erőszaktevő szabadon bocsátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták, a werkfotókból pedig kiállítás nyílt a városban. ","shortLead":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták...","id":"20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57124d3-4d89-4279-a104-ce94a68dc7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:12","title":"Antonio Banderas megfordult Szentendrén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","shortLead":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","id":"20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c58d-3604-4a07-bcd4-3f30a84ffe21","keywords":null,"link":"/sport/20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 21:58","title":"A skótoktól is kikapott a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt mérgeztek meg ismeretlen tettesek a délnyugat-angliai Salisburyben","shortLead":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej...","id":"20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e3888-796d-4c0a-8d65-56f906970e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","timestamp":"2018. március. 29. 16:41","title":"Gyorsan javul a megmérgezett Julija Szkripal állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","shortLead":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","id":"20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21cd582-efeb-408a-8265-bf2795593133","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","timestamp":"2018. március. 28. 11:24","title":"Népautó lesz a BMW X6-ból? A Volkswagen segít ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]