Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","shortLead":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","id":"20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796e9e3-b24a-4e1b-b5c1-ec1cc10a9250","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","timestamp":"2018. március. 28. 16:50","title":"Mészáros Lőrinc szerint ő kormányváltás esetén is sikeres lesz, sőt: még sikeresebb, mint most - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","shortLead":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","id":"20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d47b55-8647-4c9d-9e9c-120418b54286","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","timestamp":"2018. március. 27. 13:25","title":"Kapott az államtól majdnem kétmilliárdot Mészáros Lőrinc egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gyűjtöttek fideszesek aláírásokat a zuglói LMP-s jelöltnek - állítja a Fidesz.","shortLead":"Nem gyűjtöttek fideszesek aláírásokat a zuglói LMP-s jelöltnek - állítja a Fidesz.","id":"20180328_Tagadja_a_Fidesz_hogy_alairasokat_gyujtott_volna_a_zugloi_LMPs_jeloltnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735848d-97dc-441d-a20a-85c382406a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Tagadja_a_Fidesz_hogy_alairasokat_gyujtott_volna_a_zugloi_LMPs_jeloltnek","timestamp":"2018. március. 28. 20:16","title":"Tagadja a Fidesz, hogy aláírásokat gyűjtött volna a zuglói LMP-s jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben romlott el, decemberben írták ki a tendert.","shortLead":"Szeptemberben romlott el, decemberben írták ki a tendert.","id":"20180327_Itt_a_tavasz_vegre_javitjak_a_futest_a_Szent_Janos_Korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960cf769-5607-4de0-adc9-b06e5cb3a046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Itt_a_tavasz_vegre_javitjak_a_futest_a_Szent_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. március. 27. 13:04","title":"Itt a tavasz, végre javítják a fűtést a Szent János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tér rekonstrukciójával együtt tüntetnék el a Corvin Áruház csúnya alumínium borítását.","shortLead":"A tér rekonstrukciójával együtt tüntetnék el a Corvin Áruház csúnya alumínium borítását.","id":"20180328_a_corvin_aruhazzal_egyutt_ujitjak_fel_a_blaha_lujza_teret","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506a694c-388c-4f51-9fe7-4c881ff19362","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_a_corvin_aruhazzal_egyutt_ujitjak_fel_a_blaha_lujza_teret","timestamp":"2018. március. 28. 11:56","title":"A Corvin Áruházzal együtt újítják fel a Blaha Lujza teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2402a-3fb8-4308-9f7d-b792905417f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden érzékét megcsiklandozták Maradonának, olyan vendéglátást kapott Nusret Gökçe török séftől. A Salt Bae néven ismert szakács világhírnevet szerzett azzal, ahogyan húsételeket készít és ahogyan sózza azokat.","shortLead":"Minden érzékét megcsiklandozták Maradonának, olyan vendéglátást kapott Nusret Gökçe török séftől. A Salt Bae néven...","id":"20180327_elolvadtunk_attol_ahogy_maradona_megsozta_a_hust","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e2402a-3fb8-4308-9f7d-b792905417f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac762a6-b88d-4da0-a6e3-fae0e7d8ec64","keywords":null,"link":"/elet/20180327_elolvadtunk_attol_ahogy_maradona_megsozta_a_hust","timestamp":"2018. március. 27. 18:40","title":"Elolvadtunk attól, ahogy Maradona megsózta a húst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat.","shortLead":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat...","id":"20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b5c66-aee0-4d0f-8c9a-02f260fe06f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","timestamp":"2018. március. 28. 06:30","title":"Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","shortLead":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","id":"20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62a65ac-7a94-4951-901e-a83d3197cfe4","keywords":null,"link":"/sport/20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","timestamp":"2018. március. 28. 08:57","title":"Lovrencsics a könnyeit törölgetve: \"Elég volt a vereségekből!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]