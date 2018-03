Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201813_fekete_gyemantok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d3621a-7799-44b5-801c-48eb3a94d79c","keywords":null,"link":"/itthon/201813_fekete_gyemantok","timestamp":"2018. március. 29. 11:45","title":"Dobszay János: Fekete gyémántok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","shortLead":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","id":"20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231263e-4b5d-4b70-8ec6-444ea18cac09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","timestamp":"2018. március. 27. 19:11","title":"Visszalépett Pest megyében a Momentum egyik jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2402a-3fb8-4308-9f7d-b792905417f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden érzékét megcsiklandozták Maradonának, olyan vendéglátást kapott Nusret Gökçe török séftől. A Salt Bae néven ismert szakács világhírnevet szerzett azzal, ahogyan húsételeket készít és ahogyan sózza azokat.","shortLead":"Minden érzékét megcsiklandozták Maradonának, olyan vendéglátást kapott Nusret Gökçe török séftől. A Salt Bae néven...","id":"20180327_elolvadtunk_attol_ahogy_maradona_megsozta_a_hust","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e2402a-3fb8-4308-9f7d-b792905417f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac762a6-b88d-4da0-a6e3-fae0e7d8ec64","keywords":null,"link":"/elet/20180327_elolvadtunk_attol_ahogy_maradona_megsozta_a_hust","timestamp":"2018. március. 27. 18:40","title":"Elolvadtunk attól, ahogy Maradona megsózta a húst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","id":"20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5bd2e-2a2e-47a0-a5fa-9fb0bbabb289","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","timestamp":"2018. március. 28. 07:05","title":"Emberi mulasztás miatt sérülhetett meg egy utas a ferihegyi pánikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon.","shortLead":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos...","id":"20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adccca4a-fe15-4fad-af12-d122c5ee47d2","keywords":null,"link":"/sport/20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. március. 27. 15:17","title":"Hosszú Katinka meglepte a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c7e668-2d33-4cd0-bf68-a2d29b00f196","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyurta Gergely előtt is az utolsó pillanatig titkolta, hogy befejezi a versenyzést.","shortLead":"Gyurta Gergely előtt is az utolsó pillanatig titkolta, hogy befejezi a versenyzést.","id":"20180329_testveret_is_meglepte_gyurta_daniel_a_visszavonulassal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c7e668-2d33-4cd0-bf68-a2d29b00f196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49218703-4af4-4a69-8399-83fadc0d9ef8","keywords":null,"link":"/sport/20180329_testveret_is_meglepte_gyurta_daniel_a_visszavonulassal","timestamp":"2018. március. 29. 12:28","title":"Testvérét is meglepte Gyurta Dániel a visszavonulással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5383d6c1-10d3-4608-aaea-8bd069084a6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem bírta el az STC az NB III anyagi terheit sem.","shortLead":"Nem bírta el az STC az NB III anyagi terheit sem.","id":"20180328_Visszalep_a_bajnoksagtol_es_megszunhet_a_salgotarjani_focicsapat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5383d6c1-10d3-4608-aaea-8bd069084a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5850d7a-5478-4727-8046-d28599625b42","keywords":null,"link":"/sport/20180328_Visszalep_a_bajnoksagtol_es_megszunhet_a_salgotarjani_focicsapat","timestamp":"2018. március. 28. 20:33","title":"Visszalép a bajnokságtól és megszűnhet a salgótarjáni focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg azért, mert az USA, illetve szövetségesei azért küldték haza a diplomáciai fedésben tevékenykedő hírszerzőket, mert így vállaltak szolidaritást Londonnal, amely szerint a Kreml megrendelésére követhették el az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát kómába taszító dél-angliai mérgezéses merényletet. Az érintettségét tagadó Moszkva válaszlépéseket tesz, az USA pedig már azt fontolgatja, hogyan reagáljon a válaszra.\r

","shortLead":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg...","id":"20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf2c176-4f05-4b77-8620-20bf0591bf55","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","timestamp":"2018. március. 27. 20:43","title":"Moszkva vs. Washington: Mi lesz, ha már nem lesz kit kiutasítani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]