[{"available":true,"c_guid":"74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline óriási sikerű regényét, a Ready Player One-t, akinek elég sok köze van ahhoz a korszakhoz – a nyolcvanas évekhez –, amely előtt a könyv tiszteleg. De az a helyzet, hogy ezt így, ennyire csodálatosan más talán nem is tudta volna megcsinálni. Kritika.","shortLead":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline...","id":"20180328_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53bf4dd-05e2-4653-b5ac-3b5c733b0a05","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. március. 28. 11:30","title":"Steven Spielberg meghekkeli a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3723c793-fa96-4801-b02f-0375d76e9a07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Iszlám Közösség kétségbeesett közleményt adott ki, miután az iszlamofób gyűlöletkampány nem csillapodik. A közösség a hallgató pártokat is elítéli.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Iszlám Közösség kétségbeesett közleményt adott ki, miután az iszlamofób gyűlöletkampány nem csillapodik...","id":"20180327_Gyilkossaggal_es_gyujtogatassal_fenyegetik_a_magyar_muszlimokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3723c793-fa96-4801-b02f-0375d76e9a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebff65ac-4c7f-419a-b060-86488288f2e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Gyilkossaggal_es_gyujtogatassal_fenyegetik_a_magyar_muszlimokat","timestamp":"2018. március. 27. 17:07","title":"Gyilkossággal és gyújtogatással fenyegetik a magyar muszlimokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem büntet orosz tisztségviselőket addig, amíg nincs száz százalékos bizonyíték arról, hogy illegális tevékenységet folytattak.","shortLead":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem...","id":"20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18368e6-09e0-4d93-8d97-60daabb16eb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","timestamp":"2018. március. 27. 15:23","title":"Írország egy orosz diplomatát utasít ki, Luxemburg egyet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején a budapestieknek.","shortLead":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején...","id":"20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6cd59-dd98-480d-a266-046b6943f372","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","timestamp":"2018. március. 28. 11:45","title":"Szlovákiában is leállt az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valóságban egy jelöltet támogatott, papíron 17 lett belőle - újabb adalék a kamu- és bizniszpártos történetekhez.\r

\r

","shortLead":"A valóságban egy jelöltet támogatott, papíron 17 lett belőle - újabb adalék a kamu- és bizniszpártos történetekhez.\r

\r

","id":"20180327_Igy_szaporodtak_osztodassal_az_ajanlasok_a_kamupartok_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0bb7-fb41-4c7a-8b3b-756c4d54d6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Igy_szaporodtak_osztodassal_az_ajanlasok_a_kamupartok_kozott","timestamp":"2018. március. 27. 14:49","title":"Így szaporodtak osztódással az ajánlások a kamupártok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat.","shortLead":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat...","id":"20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b5c66-aee0-4d0f-8c9a-02f260fe06f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","timestamp":"2018. március. 28. 06:30","title":"Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","shortLead":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","id":"20180327_autos_video_turbo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca694deb-5960-4f69-a260-cc34069141a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_autos_video_turbo","timestamp":"2018. március. 27. 18:17","title":"Videó: olyan erővel szív a turbó, hogy magába szippant egy méterre lévő rongyot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]