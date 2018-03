Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","shortLead":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","id":"20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d6007-4f8f-4fed-8d5b-96ea3ab5526a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","timestamp":"2018. március. 29. 10:56","title":"Emberi maradványokra bukkantak egy illegális szemétlerakónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán mellett a Józsefvárosi Újságra is pénzbüntetést szabott ki csütörtökön az NVB, amiért a 20 oldalas lapban 25-ször közölték Kocsis Máté nevét, és 10-szer a fideszes képviselő fotóját. A lap fellebbez a döntés ellen, mert szerintük csak beszámoltak a kerületi eseményekről.","shortLead":"Orbán mellett a Józsefvárosi Újságra is pénzbüntetést szabott ki csütörtökön az NVB, amiért a 20 oldalas lapban 25-ször...","id":"20180330_Kocsi_Mate_szerint_rendben_van_hogy_25szor_szerepel_a_neve_egy_ujsagban_es_10szer_a_fotoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752b960e-1f94-41d3-a3ae-c941a288c6e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_Kocsi_Mate_szerint_rendben_van_hogy_25szor_szerepel_a_neve_egy_ujsagban_es_10szer_a_fotoja","timestamp":"2018. március. 30. 11:09","title":"Kocsis Máté szerint rendben van, hogy 25-ször szerepel a neve egy újságban, és 10-szer a fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az emelt karosszériás méretes olasz járgány úgy megy, mint a jobb sportkocsik. Az olaszok nagyon kitettek magukért.","shortLead":"Ez az emelt karosszériás méretes olasz járgány úgy megy, mint a jobb sportkocsik. Az olaszok nagyon kitettek magukért.","id":"20180329_olasz_virtus_ferrari_motoros_divatterepjarot_mutatott_be_a_maserati","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f2567c-a829-4d32-8b2f-49192c69429c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_olasz_virtus_ferrari_motoros_divatterepjarot_mutatott_be_a_maserati","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Olasz virtus: Ferrari motoros divatterepjárót mutatott be a Maserati, félhet a Porsche Cayenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt játéka, a tamagocsi.","shortLead":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt...","id":"20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da8566-11ec-4bc4-b8a2-bae0e256e0be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","timestamp":"2018. március. 30. 13:03","title":"Letöltheti okostelefonjára a megújult tamagocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes feltelepítenie ezt az ingyenes Firefox-bővítményt, amely hatásos védelmet nyújt már az első használattól kezdve: általa jóval kevesebb adatunk kerül a Facebook kezébe.","shortLead":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes...","id":"20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2790af2-b93b-4d96-aeb5-de49a9ebc7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 30. 08:03","title":"Fent van a Facebookon? Akkor ezt a programot mielőbb telepítse fel a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6593f202-fe9b-4320-8a9b-a7f0fc6d05a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen a Büntető Törvénykönyv részletével ellátott cetlit ragasztottak az új \"Stop\"-plakátokra. ","shortLead":"Több helyen a Büntető Törvénykönyv részletével ellátott cetlit ragasztottak az új \"Stop\"-plakátokra. ","id":"20180329_Foto_A_Btkbol_vett_reszletet_ragasztottak_az_uj_kormanyplakatokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6593f202-fe9b-4320-8a9b-a7f0fc6d05a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de943c08-07be-4280-9162-06108d55ac37","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Foto_A_Btkbol_vett_reszletet_ragasztottak_az_uj_kormanyplakatokra","timestamp":"2018. március. 29. 20:19","title":"Fotó: A Btk-ból vett részletet ragasztottak az új kormányplakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14 palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki összecsapásokban. ","shortLead":"Legalább 14 palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki...","id":"20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a447ebf-49ff-4b1b-b22b-cb0d65e5e27a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","timestamp":"2018. március. 30. 17:46","title":"Durvul a helyzet Gázában – 14 halott, 1100 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell vásárlóikat, hogy az ital a rák kialakulásának veszélyét növelő anyagot tartalmaz.","shortLead":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell...","id":"20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539ef83-f7e7-4bfd-b70f-a492b7936c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","timestamp":"2018. március. 30. 17:29","title":"Rákveszély figyelmeztetést kell tenni a kávéra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]